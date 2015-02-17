اصلاح قانون شعب شوراهای حل اختلاف در حال پیگیری است

ذبیح الله خدائیان در جریان سفر به استان لرستان و در فرودگاه خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در معاونت حقوقی قوه قضائیه فعالیتهایی که در دستور کار داریم تهیه لوایح مربوط به مقررات قضایی کشور است.

وی ادامه داد: علاوه بر این پاسخ به تمام استعلامات مربوط به قضات و مراجع قانونی در مورد ابهاماتی که در زمینه قوانین و مقررات قضایی وجود دارد در حوزه فعالیت این معاونت است.

معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه به قضات کمک می کنیم که با رفع ابهامات کارها را به پیش ببرند ادامه داد: همچنین دفاع از دعاوی که علیه قوه قضائیه و یا از طرف این قوه مطرح می شود بر عهده معاونت حقوقی است.

خدائیان با اشاره به لوایحی که در حال حاضر در معاونت حقوقی قوه قضائیه در دست تهیه است یادآور شد: قانون آئین دادرسی کیفری را در این زمینه داریم که تا تیرماه سال آینده اصلاح شده و طی سال ۹۴ اجرا می شود.

وی ادامه داد: همچنین در حال پیگیری اصلاح قانون شعب شوراهای حل اختلاف در کشور هستیم.

معاون حقوقی قوه قضائیه از پیگیری برای اصلاح قانون تعزیرات خبر داد و یادآور شد: این لایحه نیز اقدام بسیار مهمی بوده که در این معاونت در حال پیگیری است.