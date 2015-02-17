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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۲۱

هشدار به تونسیها درخصوص سفر به لیبی

هشدار به تونسیها درخصوص سفر به لیبی

وزارت خارجه تونس از شهروندان این کشور خواست که از سفر به لیبی خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، وزارت خارجه تونس با انتشار بیانیه ای به همه شهروندان این کشور در خصوص سفر به لیبی هسدار داد.

در این بیاینه ضمن اشاره به تشدید اوضاع امنیتی موجود در لیبی از شهروندان تونسی خواسته شده است که از سفر به لیبی خودداری کنند و به تونسیهای مقیم این کشور هشدار داده شده است که نهایت هوشیاری را در رفت و آمدهای خود در مناطق مختلف لیبی رعایت کنند و در صورت امکان به تونس بازگردند.

شایان ذکر است گروه تروریستی داعش 21 نفر از شهروندان مصری مسیحی ساکن در لیبی را اخیرا اعدام کرد که این اقدام شنیع واکنشهای متعددی را در سطح منطقه ای و بین المللی در پی داشته است.

کد مطلب 2499225

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