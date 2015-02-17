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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۳۴

دارابی خبر داد:

برگزاری كارگاه آموزشی كارشناسان پژوهشی و آموزشی سازمان تبليغات

برگزاری كارگاه آموزشی كارشناسان پژوهشی و آموزشی سازمان تبليغات

اهداف كارگاه آموزشی كارشناسان پژوهشی و آموزشی ادارات كل استانی تبليغات اسلامی توسط مديركل آموزشهای تخصصی سازمان تشريح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمين علي دارابي مديركل دفتر برنامه ريزي آموزشهاي تخصصي معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي، با تأكيد بر لزوم تبادل نظر مستمر با كارشناسان امر پژوهش و آموزش در راستاي تحليل ميزان اثر بخشي فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي، اهداف كارگاه آموزشي كارشناسان پژوهشي و آموزشي ادارات كل استاني سازمان را برشمرد.

اين اهداف عبارتند از:

  1. تبيين، تشريح و تحليل سياست‌هاي راهبردي و اجرايي و رويكرد فعاليت‌هاي معاونت پژوهشي و آموزشي در سطح كشور.
  2. همفكري و هم‌انديشي پيرامون برنامه‌هاي حوزه پژوهش و آموزش‌هاي تخصصي.
  3. بهره‌گيري از تجربيات پژوهشي و آموزشي اساتيد در حوزه فعاليت‌هاي فرهنگ ديني.
  4. تحليل ميزان اثربخشي فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي.
  5. ايجاد ساز و كار لازم و بهره‌گيري از رويكردهاي علمي در هدايت و برگزاري فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي.
  6. تبادل نظر و بهره مندي از انديشه‌هاي اثربخش مديران و كارشناسان.
  7. ايجاد تدابير لازم در زمينه چالش‌ها و فرصت‌هاي فضاي مجازي.
  8.  تأكيد و ممارست در جهت پويائي شيوه‌هاي برنامه‌ريزي فعاليت هاي آموزش و پژوهش.
  9. جامع‌نگري در هدايت فعاليت‌ها و رفع موانع و نقاط ضعف.
  10. روز‌آمدسازي و نوآوري در فعاليت‌هاي حوزه پژوهش و آموزش.
  11. بهره‌گيري از توان علمي اقشار تأثيرگذار در فعاليت‌هاي پژوهشي، آموزشي و فرهنگي بر اساس شرايط و مقتضيات ملي و منطقه‌اي.
  12. بهره‌برداري از روش‌هاي نوين حوزه پژوهش و آموزش.
  13. اولويت‌گذاري در فرايند فعاليت‌ها بر اساس منابع موجود.
  14. بررسي برنامه‌هاي متمركز و استاني حوزه پژوهش و آموزش در سال ۱۳۹۴.
  15. بررسي برنامه‌هاي پنج ساله سازمان در حوزه پژوهش و آموزش.

لازم به ذكر است كارگاه آموزشي كارشناسان پژوهش و آموزش ادارات كل تبليغات اسلامي سراسر كشور در روز هاي چهارشنبه و پنج شنبه ۲۹ و ۳۰ بهمن ما در مشهد مقدس و با پيام حجت الاسلام و المسلمين خاموشي و سخنراني حجت الاسلام و المسليمن موسوي هوائي رئيس و معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2499229

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