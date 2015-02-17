برگزاری كارگاه آموزشی كارشناسان پژوهشی و آموزشی سازمان تبليغات

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمين علي دارابي مديركل دفتر برنامه ريزي آموزشهاي تخصصي معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي، با تأكيد بر لزوم تبادل نظر مستمر با كارشناسان امر پژوهش و آموزش در راستاي تحليل ميزان اثر بخشي فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي، اهداف كارگاه آموزشي كارشناسان پژوهشي و آموزشي ادارات كل استاني سازمان را برشمرد.

اين اهداف عبارتند از:

تبيين، تشريح و تحليل سياست‌هاي راهبردي و اجرايي و رويكرد فعاليت‌هاي معاونت پژوهشي و آموزشي در سطح كشور. همفكري و هم‌انديشي پيرامون برنامه‌هاي حوزه پژوهش و آموزش‌هاي تخصصي. بهره‌گيري از تجربيات پژوهشي و آموزشي اساتيد در حوزه فعاليت‌هاي فرهنگ ديني. تحليل ميزان اثربخشي فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي. ايجاد ساز و كار لازم و بهره‌گيري از رويكردهاي علمي در هدايت و برگزاري فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي. تبادل نظر و بهره مندي از انديشه‌هاي اثربخش مديران و كارشناسان. ايجاد تدابير لازم در زمينه چالش‌ها و فرصت‌هاي فضاي مجازي. تأكيد و ممارست در جهت پويائي شيوه‌هاي برنامه‌ريزي فعاليت هاي آموزش و پژوهش. جامع‌نگري در هدايت فعاليت‌ها و رفع موانع و نقاط ضعف. روز‌آمدسازي و نوآوري در فعاليت‌هاي حوزه پژوهش و آموزش. بهره‌گيري از توان علمي اقشار تأثيرگذار در فعاليت‌هاي پژوهشي، آموزشي و فرهنگي بر اساس شرايط و مقتضيات ملي و منطقه‌اي. بهره‌برداري از روش‌هاي نوين حوزه پژوهش و آموزش. اولويت‌گذاري در فرايند فعاليت‌ها بر اساس منابع موجود. بررسي برنامه‌هاي متمركز و استاني حوزه پژوهش و آموزش در سال ۱۳۹۴. بررسي برنامه‌هاي پنج ساله سازمان در حوزه پژوهش و آموزش.

لازم به ذكر است كارگاه آموزشي كارشناسان پژوهش و آموزش ادارات كل تبليغات اسلامي سراسر كشور در روز هاي چهارشنبه و پنج شنبه ۲۹ و ۳۰ بهمن ما در مشهد مقدس و با پيام حجت الاسلام و المسلمين خاموشي و سخنراني حجت الاسلام و المسليمن موسوي هوائي رئيس و معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي برگزار خواهد شد.