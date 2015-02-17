برگزاری كارگاه آموزشی كارشناسان پژوهشی و آموزشی سازمان تبليغات

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمين علي دارابي مديركل دفتر برنامه ريزي آموزشهاي تخصصي معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي، با تأكيد بر لزوم تبادل نظر مستمر با كارشناسان امر پژوهش و آموزش در راستاي تحليل ميزان اثر بخشي فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي، اهداف كارگاه آموزشي كارشناسان پژوهشي و آموزشي ادارات كل استاني سازمان را برشمرد.
اين اهداف عبارتند از:
- تبيين، تشريح و تحليل سياستهاي راهبردي و اجرايي و رويكرد فعاليتهاي معاونت پژوهشي و آموزشي در سطح كشور.
- همفكري و همانديشي پيرامون برنامههاي حوزه پژوهش و آموزشهاي تخصصي.
- بهرهگيري از تجربيات پژوهشي و آموزشي اساتيد در حوزه فعاليتهاي فرهنگ ديني.
- تحليل ميزان اثربخشي فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي.
- ايجاد ساز و كار لازم و بهرهگيري از رويكردهاي علمي در هدايت و برگزاري فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي.
- تبادل نظر و بهره مندي از انديشههاي اثربخش مديران و كارشناسان.
- ايجاد تدابير لازم در زمينه چالشها و فرصتهاي فضاي مجازي.
- تأكيد و ممارست در جهت پويائي شيوههاي برنامهريزي فعاليت هاي آموزش و پژوهش.
- جامعنگري در هدايت فعاليتها و رفع موانع و نقاط ضعف.
- روزآمدسازي و نوآوري در فعاليتهاي حوزه پژوهش و آموزش.
- بهرهگيري از توان علمي اقشار تأثيرگذار در فعاليتهاي پژوهشي، آموزشي و فرهنگي بر اساس شرايط و مقتضيات ملي و منطقهاي.
- بهرهبرداري از روشهاي نوين حوزه پژوهش و آموزش.
- اولويتگذاري در فرايند فعاليتها بر اساس منابع موجود.
- بررسي برنامههاي متمركز و استاني حوزه پژوهش و آموزش در سال ۱۳۹۴.
- بررسي برنامههاي پنج ساله سازمان در حوزه پژوهش و آموزش.
لازم به ذكر است كارگاه آموزشي كارشناسان پژوهش و آموزش ادارات كل تبليغات اسلامي سراسر كشور در روز هاي چهارشنبه و پنج شنبه ۲۹ و ۳۰ بهمن ما در مشهد مقدس و با پيام حجت الاسلام و المسلمين خاموشي و سخنراني حجت الاسلام و المسليمن موسوي هوائي رئيس و معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي برگزار خواهد شد.
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