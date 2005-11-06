به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمد رضا باهنر نايب ‌رييس مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران پارلماني گفت : روز اول كه اسامي وزيران پيشنهادي از تريبون مجلس قرائت شد، نمايندگان هيچ شناختي از سوابق آنها نداشتند و با مشكل مواجه شدند.

وي اضافه كرد: خوشبختانه طبق آيين ‌نامه داخلي مجلس، فرصت يك هفته‌ اي براي آشنايي نمايندگان با برنامه ‌هاي وزيران وجود دارد و بر همين اساس اين روزها شاهد شور و حرارتي خاص در مجلس هستيم و هفته پر تلاشي را هم براي راي ‌دهندگان يعني نمايندگان و هم براي وزيران پيشنهادي كه بايد جلب راي كنند، در پيش داريم.

باهنر با اشاره به جلسه‌ صبح امروز فراكسيون اظهار داشت: به مقتضاي مجموع مصالح مملكت و بررسي‌يهايي كه انجام شده است، رويكرد كلي شوراي مركزي اصولگرايان اين بود كه همه وزيران پيشنهادي راي اعتماد بگيرند.

وي افزود: البته اگر خداي ناكرده فساد جدي كشف شود، بحث متفاوت است و بعدا بايد درباره‌ آن تصميم گرفت.

نايب ‌رييس مجلس شوراي اسلامي در خاتمه تاكيد كرد: بحث ‌ها و بررسي ‌ها در شوراي مركزي فراكسيون و در كميسيون ‌ها و ساير فراكسيون‌ ها ادامه دارد و بعدازظهر سه‌ شنبه بحث ‌هاي نهايي در مجمع عمومي فراكسيون اكثريت مطرح شده تا به جمع ‌بندي نهايي برسيم و اگر مشكل خاصي پيش نيايد فكر مي ‌كنم وزيران پيشنهادي راي اعتماد خوبي بگيرند.