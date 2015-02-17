رییس‌ جمهور از نمایشگاه دستاوردهای فضایی کشور بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه دستاوردهای فضایی کشور نمونه‌ محموله‌های بازگشتی از فضا از پروازهای قبلی و «ماکاپ» فضاپیمای سرنشین‌دار به نمایش گذاشته شده است.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۲، ۸ کاوشگر به فضا ارسال کرده است و قرار است در سال آینده فضاپیمای سرنشین‌دار به مدار زمین پرتاب شود.

وزارتخانه‌های مرتبط و دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های کشور، تازه‌ترین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند.

جمهوری اسلامی ایران بعد از روسیه، آمریکا و چین، چهارمین کشوری است که به طور مستقل سفینه حامل فضانورد به مدار زمین پرتاب می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی پس از این بازدید قرار است در مراسم گرامیداشت روز فناوری فضایی سخنرانی کند.