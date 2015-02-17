سالانه حدود ۶ الی ۸ هزار پرونده قضائی موقوفات طرح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی حاتمی صبح دوشنبه ۲۷ بهمن ماه در همایش مسائل قانونی پیرامون حقوق وقف با بیان اینکه این همایش با حضور وکلا، مشاوران حقوقی سازمان اوقاف در سراسر کشور و کارشناسان رسمی دادگستری برگزار می شود، اظهار داشت: تاکنون جلسه ای به صورت متمرکز برای بهره گیری از نظرات و عقاید کارشناسان حقوقی برگزار نشده است.

وی ادامه داد: این همایش در چهار محور شامل دو محور کارشناسی تبیین مبانی و حقوق اجاره متصرفین و تبیین ملاک و ارزیابی حقوق موقوفات و دو محور حقوقی بررسی نحوه طرح صحیح دعاوی و تبیین نحوه دفاع از پرونده ها برگزار می شود.

حجت الاسلام والمسلمین حاتمی در پایان با اشاره به اینکه یک میلیون و ۲۰۰ هزار ملک در اوقاف به صورت موقوفه به ثبت رسیده است خاطرنشان کرد: در ارزش گذاری های موقوفات در استان ها، اختلاف هایی وجود دارد، که امیدواریم در این نشست به یک رویه واحدی دست پیدا کنیم.

براساس این گزارش، نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز نیز در این همایش طی سخنانی گفت: هدف از برگزاری این نشست، ارتقای توان تخصصی شرکت کنندگان است تا در این مسیر با استفاده از تخصص و توان آنها، دفاع مناسبی درخصوص موقوفات داشته باشیم.