سکوت مدیر سابق اداره کتاب شکست/ «به خاطر مصاحبه برکنار شدم»

به گزارش خبرنگار مهر، علی شجاعی‌صائین مدیر سابق دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی یک یادداشت به حواشی به وجود آمده در خصوص برکناری او از این سمت، واکنش نشان داد.

متن یادداشت مدیر سابق دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که وی از طریق پست الکترونیک برای خبرنگار مهر ارسال کرده است، به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

ورود به عرصه‌های خرد و کلان اداری و مدیریتی یا خروج از آنها، فی‌نفسه واجد ارزشی نیست و به همین دلیل، وقتی متن نامه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برکناری‌ام از اداره کتاب را توسط جناب آقای صالحی، معاون محترم امور فرهنگی، دریافت کردم و خواندم، به راحتی آن را پذیرفتم و از پاسخ دادن به پرسش‌های پرشمار خبرنگاران رسانه‌ها درباره زمینه‌ها و دلایل این اتفاق پرهیز کردم.

با این‌حال، پس از درج مصاحبه وزیر محترم در برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۱۱/۹۳، ضروری دانستم به اطلاع برسانم موضوع «دستورالعمل» یا «بخش‌نامه عمومی وزارتخانه» مورد اشاره ایشان، ممنوعیت مصاحبه مدیران وزارتخانه بوده است و علت برکناری این‌جانب نیز، مستند به نامه وزیر محترم خطاب به معاون محترم امور فرهنگی، عدم رعایت این ممنوعیت و انجام مصاحبه بوده است. نامه ذکر شده بعد از ظهر روز سه‌شنبه ۷/۱۱/۹۳ صادر و عصر همان روز به رؤیت من رسید.

در ضمن درباره مسائل مختلفی که طی روزهای اخیر از سوی برخی از مسئولین وزراتخانه بیان شده است و هم‌چنین مکاتبات به‌عمل آمده در مورد بعضی از این اظهارات، مطالب فراوانی دارم که به دلیل پرهیز از ایجاد حاشیه و تنش در فضای نشر کشور فعلاً از بیان آن‌ها صرف‌نظر می‌کنم و امیدوارم دلیلی برای ذکر آن‌ها پیش نیاید.