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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۵۱

پخش «اخلاق در بازار خوبان» از شبکه بازار

پخش «اخلاق در بازار خوبان» از شبکه بازار

«اخلاق در بازار خوبان» برنامه‌ای است که روزهای فرد در 10 دقیقه از شبکه تلویزیونی بازار روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیل ویژگی‌ها و كاركردهای بازار اسلامی یكی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی است كه كمتر بدان پرداخته شده است و در برنامه «اخلاق در بازار خوبان» به بررسی ویژگی‌های بازار اسلامی از نظر بزرگان و معتمدان بازار پرداخته می‌شود.

این برنامه با هدف تبیین و تشریح ابعاد مسائل شرعی در داد و ستد و رعایت اخلاق و انصاف دربازار خرید و فروش روی آنتن می‌رود.

«اخلاق در بازار خوبان» با استقرار دوربین‌های خود در مجالس سخنرانی بزرگانی چون آیت‌الله حائری شیرازی قوانین و مبانی شرعی كسب‌ و كار را بیان می‌كند.

این برنامه علاوه بر این گزیده‌ای از فرمایش‌های مرحوم آیت‌الله مجتبی آقا تهرانی (ره) درباره احکام معامله و خرید و فروش کالا در بازار را انتخاب و پخش می‌کند.

«اخلاق دربازار خوبان» روزهای فرد بعد از اذان ظهر پخش و بعد از اذان صبح تکرار می‌شود.

کد مطلب 2499249

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