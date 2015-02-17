پخش «اخلاق در بازار خوبان» از شبکه بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیل ویژگی‌ها و كاركردهای بازار اسلامی یكی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی است كه كمتر بدان پرداخته شده است و در برنامه «اخلاق در بازار خوبان» به بررسی ویژگی‌های بازار اسلامی از نظر بزرگان و معتمدان بازار پرداخته می‌شود.

این برنامه با هدف تبیین و تشریح ابعاد مسائل شرعی در داد و ستد و رعایت اخلاق و انصاف دربازار خرید و فروش روی آنتن می‌رود.

«اخلاق در بازار خوبان» با استقرار دوربین‌های خود در مجالس سخنرانی بزرگانی چون آیت‌الله حائری شیرازی قوانین و مبانی شرعی كسب‌ و كار را بیان می‌كند.

این برنامه علاوه بر این گزیده‌ای از فرمایش‌های مرحوم آیت‌الله مجتبی آقا تهرانی (ره) درباره احکام معامله و خرید و فروش کالا در بازار را انتخاب و پخش می‌کند.

«اخلاق دربازار خوبان» روزهای فرد بعد از اذان ظهر پخش و بعد از اذان صبح تکرار می‌شود.