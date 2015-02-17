گزارش شبکه الجزیره از حملات هوایی مصر به مواضع داعش در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره با انتشار گزارشی اعلام کرده که حملات جنگنده های مصر به مواضع داعش در شهر درنه در لیبی موجب کشته و زخمی شدن دهها غیر نظامی شده است.

این شبکه با انتشار تصاویری از چند کودک اعلام کرد که این تصاویر متعلق به کودکانی است که در جریان حملات روز گذشته مصر به مواضع داعش در لیبی جان سپرده اند.

این در حالی است که «خلیفه حفتر» ژنرال بازنشسته ارتش لیبی و فرمانده عملیات موسوم به کرامت لیبی اعلام کرده است که حملات جنگنده های مصری به مواضع داعش در لیبی با هماهنگی وی صورت گرفته است.

«عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر اعلام کرد که این حق مصر است که به جنایت داعش پاسخ دهد.

«سامح شکری» و «ابراهیم محلب» وزیر خارجه و نخست وزیر مصر نیز در سخنانی از حملات هوایی این کشور به مواضع داعش در لیبی حمایت کردند.

شایان ذکر است گروه تروریستی داعش اخیرا 21 شهروند مصری مسیحی(قبطی) را در ساحل طرابلس اعدام کرد و ارتش مصر نیز در واکنش به این جنایت از حملات جنگنده های این کشور به مواضع داعش در ساعات اولیه صبح روز گذشته در لیبی خبر داد.