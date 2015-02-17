کتاب «دستاوردهای بین المللی انقلاب اسلامی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اسناد انقلاب اسلامی در جدیدترین اثر خود کتاب «دستاوردهای بین المللی انقلاب اسلامی» تألیف سیدعلی مرتضوی امامی زواره ای را چاپ و روانه بازار نشر نمود.

در این کتاب، به شيوه‌ تحليلي دستاوردهاي انقلاب اسلامي در عرصه‌ی بين‌الملل بررسی شده است که در بخش‌هاي آغازين آن ديدگاه‌هاي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري درخصوص سياست خارجي، مورد بررسي قرار گرفته و سپس در فصول بعدي به بيان دستاوردهاي بين‌المللي انقلاب در سطح منطقه و جهان و راهبردهاي جمهوري اسلامي ايران در عرصه‌ی بين‌المللي پرداخت است.

در مقدمه این کتاب چنین می خوانیم: انقلاب يكي از پديده‌هاي عظيم و نادر در حيات اجتماعي به‌شمار مي‌رود؛ آن گونه كه نادر بودنش سبب ضعف در شناسايي و عظيم‌بودنش موجب موضع‌گيري‌هاي متناقض در برابر آن گرديده است. نكته‌ مهم در تحليل اين پديده، اصل تنوع و كثرت در حدود و ماهيت انقلاب‌هاست. به بياني ديگر، هر انقلابي را ماهيتي است كه نشانه‌ی هويت و مقاصد مطلوب آن محسوب مي‌گردد.

انقلاب اسلامي ايران به عنوان انقلابي براي خدا و معنويت و ارزش‌ها نه تنها ريشه در اعتقادات اسلامي داشت بلكه محرك و هدف خود را در دين جستجو مي‌كرد. انديشه‌ انقلاب اسلامي به عنوان نمونه‌اي تازه از نظام حكومتي در چشم‌انداز جهاني، كه از سرچشمه زلال اسلام ناب نشأت گرفته بود، توانست در زماني كوتاه مرزهاي محدود جغرافيايي را درنوردد و پيام اصلي خود را كه همانا مبارزه با ظلم و ستم و برپايي حكومتي عادلانه بود، به دورترين نقاط جهان برساند. از ديگر سو، انقلاب اسلامي با شكستن انحصارگرايي در عرصه‌ روابط بين‌الملل و برهم‌زدن معادلات جهاني و منطقه‌اي توانست اعتماد به نفس را در مسلمانان تقويت كند و با شالوده‌ريزي‌ نظم بين‌المللِ فارغ از سلطه‌ قدرت‌هاي استكباري براساس سياست «نه شرقي نه غربي» بارقه‌ی اميد را در دل ميليون‌ها مسلمان و مستضعف جهان بيدار نگه دارد.

این اثر در شمارگان ۲۵۰۰ نسخه و ۲۲۴ صفحه و به قیمت ۵۰.۰۰۰ ريال در قطع پالتویی و در قالب «دانستنی های انقلاب برای جوانان» به همت مرکز اسناد انقلاب اسلامی روانه بازار نشر گردیده است.

لازم به ذکر است علاقمندان جهت تهیه این کتاب می توانند به فروشگاه این مرکز در خیابان انقلاب،خیابان ۱۲فروردین،بعد از خیابان شهدای ژاندارمری نبش مجتمع ناشران و یا با شماره تلفن های ۶۶۹۵۳۶۰۷ و ۶۶۹۶۱۵۳۶ تماس بگیرند.