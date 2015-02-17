نمادی که رضا امیرخانی ساخت

مجله‌مهر: کاروان‌های «ایران،سرزمین برادری» متشکل از هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌ های شناخته شده کشور قرار است به سه استان گلستان، کردستان و سیستان و بلوچستان که هموطنان اهل سنت زیادی در آنجا ساکن هستند سر کنند و دیدارهای رو در رویی با مردم این مناطق داشته باشند. همچنین از برنامه‌های این کاروان گفتگو با علما، نخبگان و هنرمندان این سه استان و تجلیل از فعالان عرصه وحدت است.

رضا امیرخانی نیز با نگارش جمله «گذر از پنج دری دل گیر به هشتی دل باز ... بدا به حال خانه ای که پنج دری اش به کوچه راه داشته باشد اما به هشتی راه نداشته باشد» به شاخه سیستان

و بلوچستان کاروان سرزمین برادری پیوست.

امیرخانی در این طرح ابتکاری و انتقادی، تهران را به پنج دری خانه ایران و منطقه سیستان و بلوچستان را به هشتی ایران زمین تشبیه کرده است.کاروان های سرزمین برادری به همت اتحادیه بین المللی امت واحده و با حضورشخصیت های فرهنگی و هنری و اساتید حوزه و دانشگاه از چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه به مدت ۳ روز میهمان اهل سنت ایران در استان های کردستان و سیستان و بلوچستان و گلستان خواهند بود.