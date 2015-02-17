توانمندی و آموزش طلاب شاغل در نهادهای اجرایی ارتقا می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح در هفتاد و ششمین جلسه شورای معاونان حوزه‌های علمیه به تصویب رسیده و آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه کشور آیین‌نامه آن را برای اطلاع و اجرا، ابلاغ کرد.

تصویب شرح وظایف مرکز آموزش‌های کاربردی دانش‌آموختگان (ویژه سازمان‌ها و نهادهای اجرایی) یکی از مهم‌ترین مصوبات جلسه شورای معاونان بود.

طراحی و پیشنهاد نظام جامع آموزش‌های کاربردی دانش آموختگان، نیازسنجی و تعیین خلاءهای مهارتی و کاربردی دانش آموختگان، تهیه و تدوین برنامه آموزش‌های کاربردی و مهارتی و توانمندی دانش آموختگان حوزه بر اساس نیازسنجی، برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارتی در چارچوب برنامه آموزشی به صورت حضوری و غیرحضوری، ایجاد ارتباط و تعامل با سایر معاونت‌ها برای ایجاد هماهنگی در اجرا و استفاده از ظرفیت‌های آنها در راستای تحقق اهداف، استفاده از شبکه‌های اطلاع رسانی و پایگاه‌های اینترنتی موجود برای ارائه برنامه‌های آموزشی و مهارتی و... بخشی از این شرح وظایف است.

همان گونه که در آیین‌نامه اجرایی مرکز آموزش‌های کاربردی دانش‌آموختگان تاکید شده، در راستای اجرای بند 6 شرح وظایف معاونت امور طلاب و دانش‌آموختگان و به منظور ارتقای سطح مهارت و تقویت توانمندی‌های طلاب و دانش آموختگان و نیز شاغلان حوزوی در سازمان‌ها و نهادها، مرکز آموزش‌های کاربردی دانش آموختگان (ویژه سازمان‌ها و نهادهای اجرایی) در حوزه که از این پس «مرکز آموزش» نامیده می‌شود، در چارچوب این آیین نامه، فعالیت می‌کند.