  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۵۱

با ابلاغ مدیر حوزه‌های علمیه کشور؛

توانمندی و آموزش طلاب شاغل در نهادهای اجرایی ارتقا می یابد

توانمندی و آموزش طلاب شاغل در نهادهای اجرایی ارتقا می یابد

مرکز آموزش‌های کاربردی دانش آموختگان برای توانمندی و آموزش روحانیون شاغل در سازمان‌ها و نهادهای اجرایی طرح‌هایی در دست اجرا دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح در هفتاد و ششمین جلسه شورای معاونان حوزه‌های علمیه به تصویب رسیده و آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه کشور آیین‌نامه آن را برای اطلاع و اجرا، ابلاغ کرد.

تصویب شرح وظایف مرکز آموزش‌های کاربردی دانش‌آموختگان (ویژه سازمان‌ها و نهادهای اجرایی) یکی از مهم‌ترین مصوبات جلسه شورای معاونان بود.

طراحی و پیشنهاد نظام جامع آموزش‌های کاربردی دانش آموختگان، نیازسنجی و تعیین خلاءهای مهارتی و کاربردی دانش آموختگان، تهیه و تدوین برنامه آموزش‌های کاربردی و مهارتی و توانمندی دانش آموختگان حوزه بر اساس نیازسنجی، برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارتی در چارچوب برنامه آموزشی به صورت حضوری و غیرحضوری، ایجاد ارتباط و تعامل با سایر معاونت‌ها برای ایجاد هماهنگی در اجرا و استفاده از ظرفیت‌های آنها در راستای تحقق اهداف، استفاده از شبکه‌های اطلاع رسانی و پایگاه‌های اینترنتی موجود برای ارائه برنامه‌های آموزشی و مهارتی و... بخشی از این شرح وظایف است.

همان گونه که در آیین‌نامه اجرایی مرکز آموزش‌های کاربردی دانش‌آموختگان تاکید شده، در راستای اجرای بند 6 شرح وظایف معاونت امور طلاب و دانش‌آموختگان و به منظور ارتقای سطح مهارت و تقویت توانمندی‌های طلاب و دانش آموختگان و نیز شاغلان حوزوی در سازمان‌ها و نهادها، مرکز آموزش‌های کاربردی دانش آموختگان (ویژه سازمان‌ها و نهادهای اجرایی) در حوزه که از این پس «مرکز آموزش» نامیده می‌شود، در چارچوب این آیین نامه، فعالیت می‌کند.

کد مطلب 2499266
زهره بال

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها