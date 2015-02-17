به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزازت ورزش و جوانان، دکتر محمود گودرزی ضمن تقدیر از روسای فدراسیون های ورزشی به خاطر تلاش در کسب عناوین بین المللی و اهتزار پرچم جمهوری اسلامی ایران در میادین مهم ورزشی، نکاتی را در خصوص برگزاری آیین تجلیل از قهرمانان ارائه کرد.

در این نشست که کیومرث هاشمی رییس کمیته ملی المپیک و معاونین و مدیران کل ستادی نیز حضور داشتند، دکتر گودرزی به مشکلات مالی فراروی وزارت ورزش و جوانان و تهیه جوایز برای مدال آوران رویدادهای مهم ورزشی اشاره کرد و گفت: سیاست دولت و وزارت خوش حسابی است و تلاش می کند با همه محدودیت های موجود به نحو شایسته از قهرمانان ملی و مربیان خود تجلیل کند

وزیر ورزش و جوانان خطاب به روسای فدراسیون ها اظهار داشت: می دانیم شما با کمبود بودجه مواجه هستید و با تلاش و سختی سکان ورزش را در دست دارید و من به این خاطر از تلاش شما تقدیر می کنم و به شما خدا قوت می گویم.

وی تصریح کرد: بنا به نقش فدراسیون ها سعی کردیم در تقسیم این بودجه نگاهی متوازن داشته باشیم و جامعه مخاطب و گستردگی رشته ها بر این تقسیم بندی اثر می گذارد.

دکتر گودرزی تاکید کرد: ظرفیت مالی باید بالاتر رود اما داشته های ما همین است. در وزارت ورزش و جوانان حتی یک ریال را هم بلوکه نمی کنیم و در جایی که باید صرف می شود حتما هزینه خواهد شد و در خصوص بودجه های عمرانی هم همین نگاه را داریم.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به نقش و اهمیت بازار یابی گفت: منابع محدود است و ما چاره و گریزی جز بازاریابی و جذب سرمایه از بیرون نداریم. هر کدام از روسای فدراسیون ها نیز به فراخور فعالیت خود بهتر است سرمایه ها را جذب کنند.

وی همچنین به ورزش جانبازان و معلولان اشاره کرد و با بیان اینکه ورزش این بخش برای ما بسیار مهم است گفت: من و مجموعه وزارت نسبت به همه جانبازان احساس وظیفه می کنیم و تمام تلاش خود را برای رونق بخشی به این ورزش خواهیم کرد.