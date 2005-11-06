هند و گزينه معامله تسليحاتي با اسرائيل

به گزارش خبرگزاري مهر، گزارش هاي منتشره حاكي از آن است كه اين هواپيماها كه مجهز به دوربين هاي حرارتي هستند براي ماموريت هاي شناسايي در كوه هاي مرزي هند با چين و پاكستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.چنين تعامل تسليحاتي در مقياس خرد حكايت از اين امر دارد كه به رغم مخالفت آمريكا در برخي حوزه هاي معاملاتي اسرائيل و هند، دهلي تصميم گرفته است تا با شروع مقياس خرد حساسيت ها را نسبت به كل تعاملات بين دو طرف كاهش دهد.

اين نكته را نيز بايد اذعان كرد كه به نظر مي رسد، پس از يك سري گفتگوهاي هند و واشنگتن پيرامون تكنولوژي هسته اي اين مساله مي تواند چراغ سبزي براي تل آويو در راستاي تداوم تعامل كلان تسليحاتي باشد.



توافق اخير تجهيزات مراقبتي هواپيماهاي بدون خلبان اتوماتيك را مي توان در اين راستا، نقطه آغازيني براي اين مساله عنوان كرد.

تجهيزات مراقبتي؛ هواپيماهاي بدون خلبان اتوماتيك

به گزارش مهر، هواپيماهاي بدون خلبان اتوماتيك به دليل ارسال اطلاعات مجازي فوري و تصويربرداري از عمق خاك دشمن، بدون قرارگرفتن در معرض رادار دشمن، يك تقويت ‌كننده استراتژيك نيروي نظامي مهم به شمار مي‌ آيد.



اين هواپيما مي‌ تواند، درباره استقرار نيروهاي دشمن، نوع تسليحات و تجهيزات مستقر شده و سطح آمادگي دفاعي دشمن در حاشيه مرزها، اطلاعاتي به دست دهد.



اسرائيل، جزو پيشگامان جهان در زمينه توليد هواپيماي بدون سرنشين اتوماتيك است. هواپيماهاي بدون خلبان اتوماتيك اسرائيل، بسيار كوچكتر و سبكتر بوده و بنابراين ارزش استراتژيك و مانوردهي بيشتري دارد. صنايع هوايي تل آويو، ثابت كرده است كه موقعيت روشني براي صادرات دارد. در طول نمايشگاه هوايي پاريس كه در ژوئن 1995 برگزار شد، اسرائيلي‌ها بزرگترين مجموعه هواپيماهاي بدون خلبان اتوماتيك را به نمايش گذاشتند.

ماهيت توافق

به گزارش مهر، مراقبت هوايي، يكي از زمينه‌هاي اصلي همكاري هند و اسرائيل بوده است. دو طرف در دهه گذشته براي تقويت شاخه مراقبت هوايي هند، يك قرارداد پيرامون هواپيماهاي بدون خلبان اتوماتيك امضاء نموده ‌اند.هردو آنها درحال بررسي احتمال توليد مشترك اين هواپيماها هستند. مذاكرات برسر احتمال توليد مشترك هواپيماهاي بدون خلبان اتوماتيك "حواصيل"(Heron) براي نيروي دريايي هند به مرحله پيشرفته ‌اي رسيده است.



"حواصيل" مدرنترين نوع اين هواپيماهاست كه بوسيله صنايع هوايي اسرائيل ساخته شده و داراي بردي طولاني‌تر و ظرفيت ترابري فوق مدرن‌تري نسبت به نوع "كاوشگر"(Searcher) (كه هند در ابتدا برسر خريد آن درسال 1996 با اسرائيل به توافق رسيده بود) مي‌ باشد.

توافق اخير در اين راستا صورت مي گيرد كه براساس آخرين گزارش‌ها، هند مشتاقانه، قصد وارد كردن انواع پيشرفته‌تر هواپيماهاي بدون خلبان اتوماتيك اسرائيل با برد بيشتر را دارد تا بتواند به گونه اي موثرتر به مراقبت از سلسله جبال مرتفع مرزهاي جامو و كشمير با پاكستان، بپردازد.



پس از تجربه "كارگيل"، دستيابي به هواپيماهاي اتوماتيك بدون خلبان از اهميت ويژه‌ اي برخوردار شده است. اين مساله يكي از اولويت هاي اصلي نيروي هوايي هند است.

به گزارش مهر، همانطور كه "آ.واي تيپنيس" (A(.Y.Tipnis فرمانده اسبق نيروي هوايي هند، تصريح كرد: نيروي هوايي هند براي دستيابي به اطلاعات بيشتر درطول 140 كيلومتر سلسله جبال مرتفع حاشيه خط كنترل بخش كارگيل، نيازمند توليد سريع اين هواپيماها است. نيروهاي مسلح ارتش هند درحال حاضر تعدادي هواپيماي بدون خلبان اتوماتيك دراختيار دارند كه درطول جنگ كارگيل مورد استفاده قرار مي‌ گرفت؛ اما متأسفانه اين هواپيماها به اندازه هواپيماهايي كه در سطح بين‌المللي مورد استفاده هستند، كارآمد نبودند، و عمده دليل آن، كمبود توليدكنندگان بين‌المللي اين هواپيماها براي استفاده در ارتفاعات بلند است.



در مورد هواپيماهاي بدون خلبان كنترل از راه دور، وزارت دفاع هند به مرحله نهايي معامله با اسرائيل رسيده است. هند در نظر داشت، اين نوع هواپيماها و نيز انتقال فناوري آن را در يك معامله كلي بدست آورد. كسب فناوري اين هواپيماها، نه فقط خلأ نيازهاي كاربردي هند را پر خواهد كرد؛ بلكه در توسعه پروژه‌هاي داخلي توليد اين هواپيما نيز، اين كشور را ياري خواهد نمود.