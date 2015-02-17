ششمین نشست گفتگوها میان حزب الله و جریان المستقبل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لبنانی الجمهوریه، «سعد الحریری» رئیس جریان المستقبل اخیرا گفتگو با حزب الله را یک ضرورت ملی و اسلامی توصیف کرده و از ادامه این گفتگوها خبر داد.

«سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان نیز در سخنرانی روز گذشته خود اعلام کرد: حزب الله به گفتگوهایش با جریان المستقبل ادامه می دهد و این گفتگوها تاکنون به نتایج مثبتی رسیده که انتظار آن را هم داشتیم، البته امیدواریم که این مذاکرات به نتایج مثبتی نیز ختم شود.

«سمیر الجسر» از اعضای فراکسیون المستقبل با اعلام اینکه به احتمال فراوان ششمسن نشست گفتگوها میان حزب الله و جریان المستقبل فردا (چهارشنبه) برگزار خواهد شد، افزود: این گفتگوها را براساس جدول زمانبندی مشخص شده ادامه می دهیم و گفتگوها درباره مسائل امنیتی در لبنان نیز تداوم خواهد داشت.