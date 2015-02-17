به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدتقی قندی معاون فرهنگی تربیتی حوزههای علمیه خواهران افزود: در روز ششم اسفندماه مرحله کشوری مسابقات قرآنی در رشتههای ترجمه و مفاهیم، تفسیر، حفظ موضوعی، حفظ ترتیبی و قرائت برگزار میشود و برگزیدگان این مسابقات در جشنواره قرآن کریم مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به اینکه ۱۵۵ نفر از طلاب، واجد شرایط شرکت در مرحله کشوری مسابقات قرآن کریم هستند، ادامه داد: این طلاب در مرحله کشوری به رقابت میپردازند و برگزیدگان در کنار نفرات برتر رشتههای هنری و ادبی شامل ۱۸ نفر (۱۲ نفر در رشته هنری و ۶ نفر در رشته ادبی) مورد تقدیر قرار میگیرند.
معاون فرهنگی تربیتی حوزههای علمیه خواهران با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن کریم در مراحل مدرسهای و استانی حوزههای علمیه خواهران اضافه کرد: سئوالات مرحله کشوری این مسابقات به صورت چندگزینهای و تشریحی خواهد بود.
وی با اشاره به شرکت حدود ۸ هزار و ۶۰۰ نفر از طلاب در مرحله مدرسهای این مسابقات یادآور شد: از میان این تعداد هزار و ۵۰۰ نفر با کسب ۸۵ درصد امتیاز به مرحله استانی راه یافتند و از آن میان ۱۵۵ نفر با توجه به ظرفیت جشنواره و امتیاز عمومی شرکتکنندگان به مرحله کشوری دعوت شدند.
حجتالاسلام قندی با بیان اینکه در هر رشته از مسابقات قرآنی ۶ تا ۸ نفر بسته به امتیازات اکتسابی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت، گفت: در مجموع با احتساب نفرات برتر رشتههای ادبی و هنری، حدود ۶۰ نفر در اختتامیه جشنواره قرآن کریم حوزههای علمیه خواهران مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
وی یادآور شد: مراسم اختتامیه جشنواره قرآن کریم حوزههای علمیه خواهران از ساعت ۸ تا ۱۲ هفتم اسفند در محل مجتمع فرهنگی - آموزشی حضرت نرجسخاتون در جوار مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.
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