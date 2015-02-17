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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۱۰

پورابراهیمی در گفتگو با مهر:

معوقات بانکی از۸۰هزار میلیاردگذشته است/عدم برخوردبا دانه‌ درشت‌ها

معوقات بانکی از۸۰هزار میلیاردگذشته است/عدم برخوردبا دانه‌ درشت‌ها

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد از معوقات بانکی مربوط به تعداد محدودی می‌شود، گفت: معوقات بانکی از ۸۰ هزار میلیارد گذشته و با دانه‌ درشت‌ها برخوردی نشده است.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد دولت در برخورد با دانه‌‌‌ درشت‌هایی که چند صد میلیارد معوقات بانکی داشتند، گفت: بخش عمده‌ای از معوقات بانکی مربوط به دانه درشت‌هاست و حدود ۸۰ درصد از مطالبات و معوقات بانکی به تعداد محدودی مربوط می‌شود که باید زودتر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه دولت هم معوقات بانکی بسیاری دارد، افزود: دولت جزو بدهکارترین ها در بخش معوقات بانکی است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون معوقات بانکی کاهش پیدا نکرده‌اند، تصریح کرد: به نظر می‌رسد معوقات بانکی تا پایان سال جاری از ۸۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کند، دولت هم تاکنون با دانه درشت‌های معوقات بانکی برخوردی نداشته است.

 

کد مطلب 2499277

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