محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد دولت در برخورد با دانه‌‌‌ درشت‌هایی که چند صد میلیارد معوقات بانکی داشتند، گفت: بخش عمده‌ای از معوقات بانکی مربوط به دانه درشت‌هاست و حدود ۸۰ درصد از مطالبات و معوقات بانکی به تعداد محدودی مربوط می‌شود که باید زودتر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه دولت هم معوقات بانکی بسیاری دارد، افزود: دولت جزو بدهکارترین ها در بخش معوقات بانکی است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون معوقات بانکی کاهش پیدا نکرده‌اند، تصریح کرد: به نظر می‌رسد معوقات بانکی تا پایان سال جاری از ۸۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کند، دولت هم تاکنون با دانه درشت‌های معوقات بانکی برخوردی نداشته است.