توسعه جنایات داعش بدلیل حمایت غرب و برخی حکام مرتجع منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام این نهاد حوزوی که با امضای آیت الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منتشر شده آمده است: منابع خبری از اعدام دسته جمعی ۲۱ مسیحی قبطی که در لیبی توسط داعش ربوده شده، خبر دادند. وقوع چنین اتفاقاتی، چهره ضد اسلامی عناصر تکفیری و خطر همه جانبه این گروه‌ها را بیشتر نمایان می‌کند.

در ادامه پیام آمده است: اذهان عمومی جهان اسلام فراموش نخواهد کرد که توسعه جنایات امروز این گروه تروریستی بدلیل حمایت غرب و برخی حکام مرتجع منطقه بوده که برای رسیدن به منافع خود حاضر شدند کشورهای اسلامی را دچار چنین فجایعی کرده و چهره رحمانی اسلام را در دنیا مخدوش و به موج اسلام هراسی کمک کنند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکومیت جنایت گروهک داعش در اعدام جمعی از مسیحیان مصری در لیبی، نگرانی خود را از توسعه فعالیت این گروه در کشورهای اسلامی ابراز می‌دارد و تنها راه مقابله برای جلوگیری از فراگیر شدن جنایات داعش را اتحاد جهان اسلام در مقابل جریان تکفیری می‌داند.