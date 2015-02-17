به گزارش خبرنگار مهر، رضا قوچان‌نژاد که در نیم فصل اول لیگ کویت با پیراهن الکویت به میدان رفته بود و تجربه خوبی را با این تیم پشت سر نگذاشت بعد از توافقاتی که با الوکره قطر داشت، به این تیم می‌پیوندد.

در صورتی که او امروز با الوکره قرارداد ببندد به دومین بازیکن ایرانی تیم الوکره تبدیل خواهد شد. در این تیم پژمان خوبیاری نیز حضور دارد که چندان در رسانه‌ها به حضور این بازیکن شیرازی توجه نشان داده نشده است.

خوبیاری که در سال 2008 عضو تیم زیر 20 سال ایران بود در تیم ام صلال قطر بازی خود را شروع کرد و پس از آن به عضویت فولاد و استقلال جنوب در آمد. خوبیاری در سال 2008 به ام صلال بازگشت و از سال 2011 نیز پیراهن تیم الوکره را بر تن دارد.