به گزارش خبرنگار مهر، هر چند مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران و گروه کشورهای ۵+۱ برای دستیابی به یک توافق جامع و به اصطلاح "برد – برد" در حال انجام است اما برخلاف توافق نامه ژنو تحریم‌های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران شدت گرفته است.

بر این اساس، هفته گذشته نام شرکت ملی نفتکش ایران بار دیگر در لیست سیاه تحریم‌های اتحادیه اروپا و چند کشور بزرگ اروپایی قرار گرفت، تحریمی که با واکنش مسئولان نفتی ایران هم روبرو شد و این محدودیت‌های جدید نفتی را نوعی بازی سیاسی عنوان می کنند.

با قرار گرفتن نام شرکت ملی نفتکش در فهرست شرکت‌های تحریم شده نفتی ایران، پیش بینی می شود محدودیت‌های جدیدی به منظور نقل و انتقال طلای سیاه صادراتی ایران در بازارهای چهار گوشه جهان به وجود آید.

محمد سوری مشاور وزیر نفت و مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفتکش در تشریح تبعات اقتصادی دور جدید تحریم‌های این شرکت نفتی، گفته است: نداشتن بیمه بدنه، نداشتن بیمه پی اند آی کلاب (P & I club ) و محدودیت انتقال پول از سوی نظام بانکی و سایرخدماتی که به دلیل نداشتن بیمه پی اند آی شرکت ملی نفتکش با آن مواجه است.

جزئیات بلوکه شدن درآمدهای پتروشیمی

به گزارش مهر، همزمان با تحریم شرکت ملی نفتکش به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی حمل نفت و فرآورده‌های نفتی جهان، صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران هم با محدودیت‌های جدید بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کند.

از این رو با وجود آغاز چراغ خاموش محموله های صادراتی پتروشیمی ایران به کشورهای مختلف اروپایی همچون سوئیس، بلژیک و ایتالیا اما وصول دلارهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمیایی به بن بست خورده است.

عیسی مشایخی مدیرعامل شرکت پتروشیمی بین‌الملل ایران با اشاره به بازگشت شرکت‌های بزرگ خارجی به صنایع پتروشیمی ایران در گرو مذاکرات و توافق نهایی ایران و و کشورهای عضو گروه ١+٥ است، درباره مشکلات تحریم برای صادرات محصولات پتروشیمی، تصریح کرد: براساس توافق نخست ژنو که میان ایران و کشورهای عضو گروه ١+٥ امضا شد، قرار بود فروش محصولات پتروشیمی ایران به جز گاز مایع " ال. پی. جی" از فهرست تحریم ها خارج شوند.

این مقام مسئول تاکید می کند: هم اکنون در زمینه فروش محصولات پتروشیمی مانعی وجود ندارد، اما به دلیل وجود موانع و تحریم‌ها برای انتقال پول همچنان نمی‌توانیم پول حاصل از این فروش محصولات را دریافت کنیم.

به گفته مشایخی در حال حاضر برای دریافت مستقیم درآمد های به دست آمده از مسیر صادرات مجتمع‌های پتروشیمی در حال مذاکره با بانک‌ها و موسسه‌های بین‌المللی هستیم.

واکنش جدید به کاهش درآمدهای نفتی

افزایش دور جدید تحریم‌های بین المللی دامن صادرات و تجارت نفت خام ایران را هم گرفته است به طوری که برخی از مشتریان سنتی طلای سیاه ایران همچون هند از پرداخت به موقع ارز حاصل از خرید نفت ایران خودداری می کنند و با تاخیرهای طولانی پول نفت برده شده را پرداخت می کنند.

سید محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در واکنش به اقدام پالایشگاه‌های هندی با هدف دریافت امتیاز بیشتر از فروشندگان نفت، و پرداخت پول نفت با تاخیرهای سه ماهه به خزانه کشور، گفت: طبق قراردادهای مختلف سررسید پرداخت وجه محموله های نفتی با یکدیگر متفاوت است، بنابراین تاخیری در پرداخت وجود ندارد و وجوه در سررسیدهای خود مطابق قرارداد دریافت می شود.

این در حالی است که بلومبرگ اخیرا مدعی شده است: پالایشگاه‌های هندی در تلاش برای دریافت امتیازات بیشتر از فروشندگان نفت هستند و دو شرکت پالایشگر مانگالور و اسار اویل، پول نفت خریداری شده از ایران را با ۹۰ روز تاخیر پرداخت می‌کنند.

کاهش قیمت نفت و محدود شدن حجم صادرات نفت ایران در محدوده یک میلیون بشکه در روز منجر به کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و به تبع آن عدم تامین منابع مالی طرح توسعه برخی از میادین مشترک نفت و گاز کشور هم شده است.

بیژن زنگنه وزیر نفت با تائید کاهش سرمایه گذاری در صنعت نفت در طول دو سال گذشته تاکنون، تاکید کرده است: با توجه به درآمدهای فعلی فروش نفت سهمی برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز باقی نمی ماند.