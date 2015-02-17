اعطای جایزه تحصیلی به بیش از ۳ هزار دانشجوی استعداد برتر

دکتر یدالله اردوخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر بنیاد ملی نخبگان به بیش از ۳ هزار نفر از دانشجویان استعداد برتر دانشگاه های مختلف کشور به ویژه دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، امیرکبیر، هنر تهران، علوم پزشکی اصفهان، شیراز، تربیت مدرس، علامه طباطبایی و اصفهان جایزه تحصیلی اعطا کرده و مابقی درخواست های رسیده نیز در حال بررسی و پرداخت است.

وی با بیان اینکه این جایزه تحصیلی به دانشجویان استعداد برتر دانشگاه‌ها در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تعلق می گیرد، افزود: در گذشته این جایزه تحصیلی در قالب مقرری تحصیلی به دانشجویان استعداد برتر دانشگاه ها پرداخت می شد که خرداد ماه سال ۹۳، آیین‌نامه اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان بازنگری شد و از اول مهر امسال (ابتدای سال تحصیلی جاری) براساس آیین‌نامه جدید اعطای جایزه‌های تحصیلی به مرحله اجرا درآمد.

فرایند دریافت جوایز تحصیلی

وی در خصوص فرایند دریافت جوایز تحصیلی نیز گفت: دانشگاه‌ها و مؤسسات کشور فهرستی از دانشجویان برتر خود را که مشمول شرایط دریافت جایزه تحصیلی هستند، برای بنیاد ملی نخبگان ارسال می‌کنند. بنیاد نیز پس از بررسی‌ و ‌تطبیق آن با شرایط دریافت ‌کنندگان، مشمولان نهایی را تعیین کرده و مبلغ جوایز را به حساب آنان واریز می کند.

اردوخانی یادآورشد: بنیاد ملی نخبگان در سنوات آتی به دنبال این مساله است که مبلغ جایزه را به جای حساب دانشجو به حساب دانشگاه واریز کند تا پرداخت از طریق دانشگاه صورت گیرد.

به گزارش مهر، جوایز تحصیلی به دانشجویان مستعد در چهار دسته آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگ و هرکدام به نام یکی از دانشمندان اسلامی- ایرانی اعطاء می‌شود.