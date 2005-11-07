عضو كمسيون صنايع مجلس در گفت و گو با خبرگزاري مهر گفت:كندي روند از رده خارج كردن خودرو هاي فرسوده را در اين كميسيون پيگيري مي كنيم.
استكي با اشاره به برخي از ناهماهنگي هاي موجود در خصوص طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده خاطرنشان كرد:كمسيون صنايع متولي اصلي اين امر نيست اما جلسات متعددي با ارگان هاي مختلف در اين زمينه داشته است.
وي با بيان اين كه سازمان حفاظت محيط زيست مجري اين طرح مي باشد به ناكافي بودن اعتبارات مربوط در اين زمينه اشاره كرد.
نماينده مردم اصفهان گفت:پيگير اين موضوع هستيم تا موانع و مشكلات برطرف شود.
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