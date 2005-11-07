عضو كمسيون صنايع مجلس در گفت و گو با مهر: مجلس روند كند از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده را پيگيري مي كند

يك نماينده مجلس ضمن اذعان به كند بودن روند از رده خارج شدن خودرو هاي فرسوده به تلاش نمايندگان براي ايجاد هماهنگي هاي بيشتر در اين زمينه اشاره كرد.