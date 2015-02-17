  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۰۱

در اختتامیه المپیاد ورزشی شرکت گاز آذربایجان شرقی مطرح شد:

قهرمانان واقعی ورزشکاران اخلاق مدارند/شرکت ۵۴۲ نفر درالمپیاد پنجم

قهرمانان واقعی ورزشکاران اخلاق مدارند/شرکت ۵۴۲ نفر درالمپیاد پنجم

تبریز - مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: قهرمانان واقعی در رقابت های ورزشی، ورزشکارانی هستند که به اصول اخلاق مداری احترام می گذارند.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله دینی سه شنبه در مراسم اختتامیه پنجمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی کارکنان و خانواده های کارکنان شرکت گاز آذربایجان شرقی به مناسبت ایام الله دهه فجر اظهار داشت: هدف از برگزاری مسابقات ورزشی تقویت و کسب روحیه پهلوانی و جوانمردی و حفظ آمادگی جسمانی و ایجاد نشاط در جهت خدمت بیشتر به مردم است و قهرمانان واقعی مسابقات ورزشکاران اخلاق مدار هستند و این بزرگترین درس چنین رقابت هایی است.

وی ضمن دعوت از کارکنان برای انجام فعالیت های ورزشی به اهمیت این امر در زندگی امروز اشاره و تصریح کرد: سلامتی بزرگترین نعمتی است که خداوند به انسان ارزانی داشته و ضامن این سلامتی ورزش است و با توجه به زندگی ماشینی امروز باید بیش از پیش مورد توجه افراد و اقشار مختلف قرار گیرد.

رئیس کمیته ورزش شرکت گاز استان نیز در این مراسم با اشاره به مشخصات برگزاری این المپیاد گفت: پنجمین دوره لمپیاد فرهنگی ورزشی کارکنان و خانواده های کارکنان شرکت گاز آذربایجان شرقی در هشت رشته ورزشی فوتسال، والیبال، تنیس روی میز، طناب کشی، شطرنج، صخره نوردی، آمادگی جسمانی و شنا با شرکت ۵۴۲ نفر  در چهار رده  بزرگسال آقایان،  بزرگسال بانوان، فرزندان پسر و فرزندان دختر برگزار شد.

سید نوح نبی در خصوص نتايج این دوره از مسابقات نیز اظهار داشت: در رشته ورزشی فوتسال که با حضور ۲۰ تیم برگزار شد، مقام اول تا سوم به ترتیب به  تیم های ستاد شرکت گاز آذربایجان شرقی، تیم حراست و اداره گاز منطقه ۳ تبریز و کاپ اخلاق نیز به تیم اداره گاز  بناب رسید و در رشته ورزشی والیبال تیم های اداره گاز شهرستان  اهر، تیم بهره برداری مرکز استان و اداره گاز شهرستان مرند به ترتیب مقام های اول تا سوم را بین هشت تیم شرکت کننده کسب کردند.

وی افزود: در تنیس روی میز تیمی نیز در بین هشت تیم حاضر مدیریت مهندسی و اجرای طرح ها مقام اول، تیم مدیریت بهره برداری مقام دوم و تیم مدیریت مالی مقام سوم و در بخش انفرادی این رشته نیز محسن پوریان،  کیان رضوی مقام های اول و دوم و پیمان مرتضی پور و علی ابوطالبی مقام سوم مشترک را در رقابت با ۲۴ نفر شرکت کننده کسب کردند.

نبی در پایان گفت: مقام اول رشته ورزشی طناب کشی که با ۱۲ تیم برگزار شد، تیم اداره گاز شهرستان سراب اول، تیم  اداره گاز سردرود دوم و تیم اداره گاز شبستر سوم شدند و در رشته صخره نوردی  انفرادی نیز صمد جودت، مهدی خسروشاهی پور و مهدی عباسزاده رتبه هاب برتر سه گانه را کسب کردند و داود رزمی، یونس مهرجوی و جعفر سلیمی نژاد نیز مقام های اول تا سوم رشته شطرنج را  با ۲۲ شرکت کننده بدست آوردند.

کد مطلب 2499308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها