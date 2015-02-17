قهرمانان واقعی ورزشکاران اخلاق مدارند/شرکت ۵۴۲ نفر درالمپیاد پنجم

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله دینی سه شنبه در مراسم اختتامیه پنجمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی کارکنان و خانواده های کارکنان شرکت گاز آذربایجان شرقی به مناسبت ایام الله دهه فجر اظهار داشت: هدف از برگزاری مسابقات ورزشی تقویت و کسب روحیه پهلوانی و جوانمردی و حفظ آمادگی جسمانی و ایجاد نشاط در جهت خدمت بیشتر به مردم است و قهرمانان واقعی مسابقات ورزشکاران اخلاق مدار هستند و این بزرگترین درس چنین رقابت هایی است.

وی ضمن دعوت از کارکنان برای انجام فعالیت های ورزشی به اهمیت این امر در زندگی امروز اشاره و تصریح کرد: سلامتی بزرگترین نعمتی است که خداوند به انسان ارزانی داشته و ضامن این سلامتی ورزش است و با توجه به زندگی ماشینی امروز باید بیش از پیش مورد توجه افراد و اقشار مختلف قرار گیرد.

رئیس کمیته ورزش شرکت گاز استان نیز در این مراسم با اشاره به مشخصات برگزاری این المپیاد گفت: پنجمین دوره لمپیاد فرهنگی ورزشی کارکنان و خانواده های کارکنان شرکت گاز آذربایجان شرقی در هشت رشته ورزشی فوتسال، والیبال، تنیس روی میز، طناب کشی، شطرنج، صخره نوردی، آمادگی جسمانی و شنا با شرکت ۵۴۲ نفر در چهار رده بزرگسال آقایان، بزرگسال بانوان، فرزندان پسر و فرزندان دختر برگزار شد.

سید نوح نبی در خصوص نتايج این دوره از مسابقات نیز اظهار داشت: در رشته ورزشی فوتسال که با حضور ۲۰ تیم برگزار شد، مقام اول تا سوم به ترتیب به تیم های ستاد شرکت گاز آذربایجان شرقی، تیم حراست و اداره گاز منطقه ۳ تبریز و کاپ اخلاق نیز به تیم اداره گاز بناب رسید و در رشته ورزشی والیبال تیم های اداره گاز شهرستان اهر، تیم بهره برداری مرکز استان و اداره گاز شهرستان مرند به ترتیب مقام های اول تا سوم را بین هشت تیم شرکت کننده کسب کردند.

وی افزود: در تنیس روی میز تیمی نیز در بین هشت تیم حاضر مدیریت مهندسی و اجرای طرح ها مقام اول، تیم مدیریت بهره برداری مقام دوم و تیم مدیریت مالی مقام سوم و در بخش انفرادی این رشته نیز محسن پوریان، کیان رضوی مقام های اول و دوم و پیمان مرتضی پور و علی ابوطالبی مقام سوم مشترک را در رقابت با ۲۴ نفر شرکت کننده کسب کردند.

نبی در پایان گفت: مقام اول رشته ورزشی طناب کشی که با ۱۲ تیم برگزار شد، تیم اداره گاز شهرستان سراب اول، تیم اداره گاز سردرود دوم و تیم اداره گاز شبستر سوم شدند و در رشته صخره نوردی انفرادی نیز صمد جودت، مهدی خسروشاهی پور و مهدی عباسزاده رتبه هاب برتر سه گانه را کسب کردند و داود رزمی، یونس مهرجوی و جعفر سلیمی نژاد نیز مقام های اول تا سوم رشته شطرنج را با ۲۲ شرکت کننده بدست آوردند.