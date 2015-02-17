حضور مسئولان قضایی در ۹ شهرستان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر صبح امروز رئیس قوه قضاییه همراه با ۱۵ مسئول قضایی وارد لرستان شدند و فردا مسئولان قضایی به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه با مردم ۹ شهرستان لرستان دیدار و گفتگو خواهند داشت.

۱. شهر کوهدشت: حجت الاسلام پنجعلی حصاری معاون قضایی قوه قضائیه

۲. شهر الشتر: محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

۳. شهر ازنا: ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه

۴. شهر پلدختر: احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور

۵. شهر چگنی: ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کشور

۶. شهر بروجرد: علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان های کشور

۷. شهر دلفان: نوروز کهزادی معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه

۸. شهر الیگودرز: حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری

۹. شهر دورود: احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به گزارش خبرنگار مهر همچنین امشب تعدادی از مسئولان قضایی در مساجد خرم آباد سخنرانی خواهند شد.

حجت الاسلام صدیقی مشاور رئیس دستگاه قضا: مسجد صاحب الزمان(عج)

حجت الاسلام صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه: مسجد علوی

حجت الاسلام امینی معاون منابع انسانی: مسجد امام علی(ع)

حجت الاسلام شهریاری رئیس مرکز آمار قوه قضائیه: مسجد آیت الله مدنی

حجت الاسلام احمدی میانجی رئیس مرکز شورای حل اختلاف: مسجد بعثت

حجت الاسلام بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح: مسجد امام هادی(ع)

به گزارش خبرنگار مهر رئیس قوه قضاییه هم اکنون با حضور در مصلای خرم آباد با خانواده شهدا و ایثارگران دیدار می کند.