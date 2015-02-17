لایحه قانون حفاظت و توسعه پایدار زاگرس در برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین نشست کمیته عالی مدیریت طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی در معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های امورخارجه، جهاد کشاورزی و کشور، معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ریاست سازمان امور عشایری و مدیر طرح‌های توسعه گروه انرژی، محیط زیست و مدیریت سوانح برنامه عمران ملل متحد در تهران، همچنین معاون نماینده مقیم سازمان ملل در ایران، سمن ها، مدیران ملی و استانی سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری فارس درمحل سازمان محیط زیست برگزار شد.

در این نشست شیرین ابوالقاسمی مدیر ملی طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی به تشریح عملکرد طرح و گزارش فنی و مالی طرح در سال ۲۰۱۴ پرداخت.

همچنین ارواحی معاون طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی با معرفی ساختار برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی، برنامه‌کاری سالانه در سال ۲۰۱۵را تشریح کرد.

پروژه زاگرس یک پروژه نمونه ارتقا یافته در سطح کشور است

مورالی به نمایندگی از نماینده مقیم برنامه عمران ملل متحد در ایران، از این جلسه به عنوان یکی از مشارکتی‌ترین جلسات کمیته‌های عالی مدیریت طرح پروژه‌های بین‌المللی در ایران یاد کرد و عنوان داشت: نه تنها پروژه زاگرس یک پروژه نمونه ارتقا یافته در سطح کشور است، بلکه کمیته مدیریت آن نیز از لحاظ میزان مشارکت نمونه موفق است.

فعالسازی دبیرخانه های اجرایی مدیریت کوهستان زاگرس مرکزی

در این راستا بر ضرورت همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرائی به ویژه وزارت کشور (استانداری‌های تحت پوشش) در تامین به موقع بودجه ملی و استقرار سیستم مدیریت کوهستان زاگرس مرکزی شامل فعال سازی ساختارهای مدیریت کوهستان زاگرس مرکزی در سطوح ملی/ استانی/ و مناطق آبخیز مدیریتی و همچنین استقرار و فعالیت مستمر دبیرخانه های اجرایی ملی و استانی مدیریت کوهستان زاگرس مرکزی تاکید شد.

لایحه قانون برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس در برنامه ششم توسعه

بنابر این گزارش، در این جلسه مقرر شد، با حمایت و همکاری کلیه ذیفنعان کلیدی خصوصا در دو ماه آتی، با هدف کسب ضمانت اجرای برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی و ابزارهای مدیریتی آن و فراهم نمودن زمینه معرفی، ابلاغ و اجرایی شدن آن، با ارائه لایحه تنظیمی قانون برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی و ضرورت تصویب آن از مجرای مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه کشور برنامه ریزی و اقدام شود.

فعالسازی کمیته‌های مدیریت در سطوح ملی در چهار استان محدوده طرح زاگرس

این گزارش می افزاید، در پایان با تایید برنامه حفاظت و توسعه پایدار تهیه شده توسط طرح زاگرس، وزارت کشور، جهت ایجاد و فعالسازی کمیته‌های مدیریت در سطوح ملی و توسط استانداری‌هایِ چهار استان محدوده طرح زاگرس در زمینه تاسیس دبیرخانه‌های اجرایی استانی، همچنین ایجاد کمیته‌های آبخیز مدیریتی در سطح فرمانداری‌های محدوده طرح زاگرس مسئولیت یافتند.