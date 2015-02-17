سخن یک باستان شناس با مسجدجامعی/ تبدیل خاک گورستان عصرآهن به آجر!

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فاضلی نشلی، عضو گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران در نشست تخصصی تهران هفت هزار ساله که عصر روز گذشته ۲۷ بهمن ماه در خانه هنرمندان ایران با حضور جمعی از باستان شناسان و دانشجویان باستان شناسی برگزار شد، گفت: در سال ۸۳ و زمانی که فردی به نام بیجه در پاکدشت کودکان را می کشت، تپه پردیس را کاوش کردم. دیدم مردمی که در قرچک ورامین زندگی می کنند فاقد هر گونه امکانات فرهنگی هستند. دولتمردان چه چیزی به آنها داده اند. کدام توریست از آنجا بازدید می کند؟

وی گفت: اموال فرهنگی این تپه در اثر اهمال کاری تنها غارت نشده بود بلکه این مواد فرهنگی به آجر تبدیل و خشت می شد. بررسی‌ها نشان داد که در راس این تپه نشان از وجود یک استقرار خبر می دهد که کل این استقرار به آحر تبدیل شده بود و ما از آن محوطه فقط نزدیک به ۵۰ کامیون ده تنی زباله‌های روزمره را بیرون آوردیم.

فاضلی نشلی گفت: در راس این تپه قلعه پارسی و آثار هفت هزار ساله را دیدیم. به کاوش‌های لایه نگاری پرداختیم و دیدیم یک منطقه عطیم صنعتی متعلق به ۵ هزار سال قبل از میلاد موجود است که دارای لایه های فرهنگی مربوط به کارگاههای صنعتی و تولیدات انبوه بود و ظرف ها و خمره های بزرگ را به صورت زیبایی تولید می کردند و در داخل کوره قرار می دادند. بنابراین کم نظیرترین شواهد صنعتی شدن ایران را در تپه پردیس داشتیم.

این باستان شناس بیان کرد: فلزکاری یکی از افتخارات جامعه ایرانی است. تپه پردیس می توانست به سایت موزه تبدیل شود با همه صحبت کردیم و موافقت همه را گرفتیم. مدتی بعد متوجه شدیم که افراد خاک بخش دیگری را برای ساخت آجر به توبره می برند. در آنجا کارگاهی باز کرده و متوجه وجود ۲۴ قبر مربوط به هزاره اول قبل از میلاد شدیم. اینجا از معدود قبرستانهایی بود که تدفین اسب و گاو نیز انجام می شد.

فاضلی نشلی گفت: اول از همه کورههای سفالگری کاوش شد. حفاظت کردیم و برایش سقف گذاشتیم تا اگر این منطقه به سایت موزه تبدیل شود بتوان به عنوان مرکز فرهنگی از آن استفاده کرد. وظیفه همه ما این است که فاصله های طبقاتی را کم کنیم.

وی خطاب به مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران که هر دو هفته یک بار تور تهرانگردی را برگزار می کند گفت: آقای مسجد جامعی! رفتن به مکز شهر و خوردن چلوکباب و دیدن آثار تاریخی دوره اسلامی هنر نیست. هنر این است که بروید در بخش محروم جامعه که فاقد امکانات هستند. اگر شما توانستید این امکانات را به مردم حاشیه و جنوب شهر بدهید، آن زمان رستم زمان ما هستید.

وی ادامه داد: در تپه پردیس نگهبان گذاشته شده بود و محیط برای بازدید مردم آماده سایت موزه شدن بود. اما سال گذشته از این تپه بازدید کردم و دیدم که کانکس ها به غارت رفته، نگهبانی وجود ندارد. گورستانها و تمام آثار تخریب شده اند. به باستان شناسان تهرانی گفتیم آنها اعلام کردند کاری نمی توانیم انجام دهیم. هفته پیش هم شنیدم که سقف این محوطه را تخریب کردند و به این ترتیب خاک قبرستان عصر آهن به آجر تبدیل شده است. شاید باید امیدوار باشیم که در آینده پردیس به یک مرکز فرهنگی تبدیل شود.