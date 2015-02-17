فرمانده نیروی انتظامی رامشیر معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار رامشیر صبح امروز مراسم معارفه فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان رامشیر ضمن اشاره به خدمات ارزنده سرهنگ عزتی پور فرمانده سابق نیروی انتظامی این شهرستان، مهمترین بارزه اصلی وی را تلاش بی وقفه برای ایجاد امنیت و رفاه دانست و در این خصوص اظهارداشت: در مدت اخیر شاهد بازگشت بیش از پیش امنیت به این شهرستان بوده ایم که این مهم صورت نمی گرفت مگر با تلاش های شبانه روزی مجموعه نیروی انتظامی که این امر جای تحسین بسیار دارد.

سعید فیوضی، تلاش برای خدمت رسانی به مردم را از اولویت های اصلی دولت دانست و گفت: حفظ امنیت و برقراری آن، یکی از اساسی ترین دغدغه های دولت بوده و امروز شاهد برقراری آرامش در سطح شهرستان هستیم.

در پایان این مراسم از تلاش های سرهنگ اسماعیل عزتی پور تقدیر و سرهنگ نور علی بارستی به عنوان فرماندهی جدید نیروی انتظامی شهرستان رامشیر معرفی گردید.

رامشیر با نام قدیمی خلف آباد یکی از شهرهای استان خوزستان ایران است. رامشیر از شمال با اهواز و از جنوب با امیدیه مجاورت دارد و در ۳۵ کیلومتری ماهشهر است. رامشیر در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۸۴ به شهرستان تبدیل شد.

پیشه بیشتر مردم آن کشاورزی است و رودخانه جراحی از کنار شهر می‌گذرد. محصولات کشاورزی شهرستان رامشیر شامل جو، گندم و صیفی جات است.