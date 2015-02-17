پرواز آبادان - استانبول راه اندازی می شود

عبدالله کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای گذشته مسئولان شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین مذاکراتی را با مجموعه سازمان منطقه آزاد اروند به منظور دایر کردن پرواز از فرودگاه بین المللی آیت الله جمی آبادان انجام دادند که در حال حاضر در حال صدور مجوز برای فعالیت این شرکت در این فرودگاه هستیم.

وی با بیان اینکه در فرودگاه بین المللی آیت الله جمی آبادان دو مشکل وجود داشت، افزود: دستگاه «ILS» و «RVR» خریداری و نصب شده است.

قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند ابراز امیدواری کرد: با نصب دستگاه های «ILS» و «RVR» طرح تقرب به ۶۰۰ متر می رسد و بعد از آن احتمال ابطال پروازها به حداقل می رسد.

کعبی ادامه داد: پس از اینکه فرودگاه بین المللی آیت الله جمی آبادان مجهز شد، هواپیمایی ترکیش ایرلاین با امکاناتی که برای آنها فراهم شده است خط پروازی خود را از شهر آبادان دایر می کند.

وی با اشاره به مقصد پروازهای ترکیش ایرلاین تصریح کرد: استانبول و آنکارا مقاصد پروازی شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین از آبادان است ولی چنانچه این شرکت قصد داشته باشد برای نقاط دیگر جهان نیز پرواز دایر کند، برای ما مشکلی نیست.

قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه تجهیزات ناوبری فرودگاه بین المللی آیت الله جمی آبادان در حال آماده شدن است، تاکید کرد: پیش بینی می کنیم زمانی که سیستم های ناوبری و زمینی در این فرودگاه مستقر شود، شرکت های هواپیمایی بیشتری فعالیت خود را در آبادان انجام می دهند.