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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۵۶

تحولات سوریه/

تشدید درگیریها میان ارتش سوریه و تروریستها درحومه حلب

تشدید درگیریها میان ارتش سوریه و تروریستها درحومه حلب

کشته شدن 10 غیر نظامی در حمله موشکی تروریستها به شهر حلب و تشدید درگیریها میان ارتش و گروههای تروریستی در حومه حلب از اخبار مهم این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، ارتش سوریه عملیات گسترده ای را برای پاکسازی چندین روستا در حومه شمالی حلب آغاز کرده است.

 این در حالی است که حملات موشکی و توپخانه ای ارتش سوریه علیه تروریستها در حومه حلب همچنان ادامه دارد.

از سوی دیگر شبکه اسکای نیوز عربی به نقل از دیده بان حقوق بشر در سوریه اعلام کرد که به دنبال حمله موشکی تروریستها به شهر حلب 10 غیر نظامی کشته و شماری دیگر نیز زخمی شدند.

منابع سوری همچنین اعلام کردند که به دنبال انفجار خطوط انتقال گاز در جنوب دمشق این شهر از شب گذشته تاکنون در خاموشی فرو رفته است.

کد مطلب 2499340

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