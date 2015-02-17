توجه ویژه بسیج دانش آموزی آذربایجان شرقی به کیفیت بخشی برنامه ها

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پاشایی صبح سه شنبه در کارگروه بسیج دانش آموزی استان از کسب عنوان موفق ترین رده سازمانی کشور توسط بسیج دانش آموزی سپاه عاشورا استان خبر داد و گفت: این سازمان عملکرد موفق و شایان توجهی داشته که این عملکرد سبب کسب عنوان موفق ترین رده سازمانی کشور شده است.

وی ادامه داد: موفقیت های این چنینی بی شک حاصل تلاش گروهی و کار تیمی همه مسئولان امر در رده های مختلف است که با اجرای برنامه های مختلف و با کیفیت بخشی به این برنامه ها توانسته اند این عنوان را کسب کنند.

پاشایی با تاکید بر کار تشکیلاتی در این سازمان گفت: خوشبختانه مسئولان و اعضای این سازمان توجه ویژه ای به کار تشکیلاتی داشته و با تمام توان خود در راه رسیدن به هدف های مورد نظر بسیج تلاش کرده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ضمن قدردانی از تلاش ای کارکنان مجموعه افزود: انتظار مجموعه آموزش و پرورش از این بخش تداوم روزافزون و بیش از پیش این حرکت ارزشمند است و ضرورت دارد با انعطاف مناسب و محور قرار دادن اخلاقیات که یکی از اساسی ترین ویژگی دین مبین اسلام است همه دانش آموزان را در برنامه های علمی و تشکیلاتی در رده بسیج سهیم کنیم.