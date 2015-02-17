هزینه سوختگی بیشتر از سرطان/ آمار بالای بیماران سوختگی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدجواد فاطمی در نشست خبری چهارمین همایش کشوری سوختگی که قرار است ۶ تا ۷ اسفند در مرکز همایش‌های رازی برگزار شود، گفت: متاسفانه در بحث پیشگیری از سوختگی مشکلات زیادی داریم.

وی با اشاره به استاندارد نبودن وسایلی که عامل سوختگی در کشور می شوند، افزود: مردم وقتی دچار سوختگی می شوند، می میرند و وقتی هم زنده می مانند، ناتوان می شوند و امکانات بازتوانی و حمایت از بیماران سوختگی نیز در کشور اندک است.

دبیر علمی چهارمین همایش کشوری سوختگی با اعلام اینکه می بایست به بیمار سوختگی نگاه ویژه ای داشته باشیم، تاکید کرد: در حال حاضر سیستم ثبت جامع اطلاعات بیماران سوختگی در کشور وجود ندارد، اما آن‌طور که مشاهده می شود سالانه ۲۴ تا ۲۸ هزار بیمار دچار سوختگی در بیمارستان های کشور بستری می شوند.

فاطمی همچنین از نبود آمار دقیق مرگ و میر بیماران دچار سوختگی در کشور گفت: در حال حاضر در شهرهایی همچون اصفهان، مشهد، اهواز، شیراز، ارومیه، زاهدان و کرمان بخش های سوختگی وجود دارد، اما تعداد افرادی که در کشور دچار سوختگی می شوند، بسیار زیاد است و این مراکز پاسخگوی نیاز بیماران نیستند.

رئیس مرکز تحقیقات سوختگی با تاکید بر پیشگیری، استاندارد کردن تجهیزات و همچنین آموزش به مردم تصریح کرد: ما بیمارستان سوختگی احتیاج نداریم، بلکه می بایست بخش سوختگی در بیمارستان‌های سراسر کشور راه اندازی شود.

وی با بیان این مطلب که هر بیمارستانی باید ۱۰ تا ۲۰ تخت سوختگی ایجاد کند، توضیح داد: داشتن اتاق های یک نفره با تجهیزات کامل می تواند زمینه درمان استاندارد بیماران دچار سوختگی را فراهم کند.

دبیر علمی چهارمین همایش کشوری سوختگی با اعلام اینکه هزینه های درمان سوختگی بیشتر از سرطان است، ادامه داد: پمادهای ۵ گرمی این بیماران ۸۰ هزار تومان قیمت دارد که بعضا هر بیمار روزانه می بایست چند عدد از این پمادها را مصرف کند.

فاطمی حداقل هزینه تجهیز و راه اندازی یک اتاق دارای تجهیزات کامل و استاندارد سوختگی را یک‌میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: البته این هزینه مربوط به چند سال قبل بوده است و قطعا در حال حاضر بیشتر از این رقم برای راه اندازی و تجهیز یک اتاق مخصوص بیماران دچار سوختگی نیاز است.