كميسيون تحقيق رسوايي برنامه نفت در برابر غذا سازمان ملل : "پژو" و "رنو VI " و 180 شركت فرانسوي به رژيم بعث عراق رشوه داده بودند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فرانسوي "لوموند"، براساس اسناد به دست آمده ازسوي بازرسان تيم تحقيق پل ولكر، شركت رنو VI (شركت خودروسازي وسايل نقليه صنعتي موسوم به رنو تراكز) به تنهايي بيش از شش ميليون و 500هزار دلار رشوه به رژيم صدام حسين پرداخت كرده بود.

شركت خودروسازي پژو نيز احتمالا به طور غيرقانوني حدود هفت ميليون دلار به اين رژيم پرداخته كرده بود.

برنامه نفت در برابر غذا در سال 1996ميلادي براي كاهش شدت مجازات ها عليه عراق برقرار شد. اين برنامه به عراق در فروش نفت و خريد تجهيزات و كالاهاي اوليه ضروري كه ازسوي سازمان ملل متحد نظارت مي شد، كمك مي كرد.

رژيم مخلوع صدام بسيار سريع از اين برنامه براي ناديده گرفتن تحريم ها استفاده كرد. از سال 1999ميلادي اين رژيم از برخي شركت هاي خارجي براي عبور كالاهايشان از بندر "ام القصر" در خليج فارس پول دريافت مي كرد.



پل ولكر مسوول تيم تحقيق درباره رسوايي برنامه نفت در برابر غذا

براساس اسناد كميسيون پل ولكر مسوول تيم تحقيق در باره رسوايي برنامه نفت در برابر غذاي سازمان ملل متحد، شركت رنوVI 39 قرارداد به ارزش بيش از 167ميليون دلار با عراق منعقد كرد. اين قراردادها در زمينه فروش خودروهاي صنعتي، كاميون هاي يخچال دار، خودروهاي آتش نشاني و تجهيزات و قطعات تراكتورها و غيره بوده است.

اين كميسيون همچنين اعلام كرد كه براساس برخي مدارك، شركت هاي خارجي به وزيران وقت عراق نيز رشوه پرداخت كرده اند.

ازسوي ديگر، شركت خودروسازي پژو در كل 14قرارداد به ارزش 169ميليون دلار براي فروش آمبولانس، خودرو، ميني بوس و قطعات خودرو با رژيم صدام حسين منعقد كرده است.

چهار قرارداد از اين قراردادها به ارزش بيش از 77 ميليون دلار به همراه هفت ميليون دلار رشوه بوده است.

در طي 19ماه تحقيقات، بازرسان اين تيم توانستند به منابع اطلاعات بسياري در سازمان ملل در زمينه هاي تجاري، بانكي يا ملي دسترسي پيدا كنند.

تمام شركت هايي كه به آنها در رابطه با رسوايي برنامه نفت در برابر غذا تهمت وارد شده است، ازسوي كميسيون دعوت به دفاع از خود شده اند كه بيشتر آنان ترجيح داده اند در اين باره اظهارنظر نكنند.

به گزارش خبرگزاري مهر، شركت هايي همچون "فرانسو پتروشيمي" براي فروش قطعات صنعتي نفتي بيش از يك ميليون دلار، شركت "اير ليكيد اينجينيرينگ" با پرداخت 34هزار و 272 دلار ، "پير فابر سانته" 15هزار و 895دلار ، "سنت گوبان دژونكر" 151هزار و 184دلار و شركت "شيدز" 497هزار و193 دلار به رژيم صدام حسين پرداخت كرده بودند.

برخي ديگر از شركت هايي كه پرداخت پول به رژيم عراق را پذيرفته اند اعلام كرده اند كه فكر مي كردند اين پرداخت ها قانوني هستند. از جمله اين شركت ها مي توان به "اورگو لابوراتوار" با پرداخت 238هزار و 643 دلار براي فروش باند زخم، "گرفلور تارافلكس" با پرداخت 12هزار و 930 دلار يا "فرانسكسپا" براي فروش شير بچه مبلغ 9هزار و 109دلار به رژيم بعث عراق پرداخته كرده اند.

به گفته مسوولان كميته تحقيق سازمان ملل، دركل حدود 2000 شركت خارجي حدود يك ميليارد و 800 ميليون دلار به منظور انعقاد قرارداد به دولت عراق رشوه داده اند.