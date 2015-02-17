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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۰۸

بیمه‌ها هزینه‌های واقعی بیماران سوختگی را پرداخت نمی‌کنند

بیمه‌ها هزینه‌های واقعی بیماران سوختگی را پرداخت نمی‌کنند

رئیس بیمارستان سوختگی شهید مطهری با اعلام اینکه اغلب مراجعان به این مرکز درمانی افغانه هستند، گفت: این بیماران بدون اینکه پولی بابت درمان هزینه های سوختگی پرداخت کنند، از بیمارستان ترخیص می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مصطفی ده‌ مرده ‌ای در نشست خبری چهارمین همایش کشوری سوختگی عنوان کرد: سوختگی هزینه زیادی دارد  در حالی که بیمه ها از پرداخت هزینه های این قبیل بیماران خودداری می کنند.

وی با اعلام اینکه بیمه ها بابت هزینه درمان یک بیمار دچار سوختگی بالای ۶۰ درصد، در مدت ۲۴ ساعت تنها ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می کنند، افزود: فقط هزینه باند و گاز استریل این بیماران ۳۰۰ هزار تومان است که متاسفانه هزینه های واقعی دیده نمی شود.

ده مرده ای با اشاره به مراجعه بیماران دچار سوختگی تبعه افغانستان به این بیمارستان که در کشور ما ساکن هستند، تصریح کرد: بعضا هزینه این افراد ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان تمام می شود در حالی که آنها هیچ پولی ندارند که پرداخت کنند، ولی ما به لحاظ اخلاقی این افراد را درمان می کنیم، اما به لحاظ اقتصادی بیمارستان متضرر می شود.

رئیس بیمارستان سوختگی شهید مطهری اظهار داشت: بیمار سوختگی می‌بایست به صورت ویژه دیده شود، زیرا هر یک درصد سوختگی بیمار بستری، ۲ تا ۵ میلیون هزینه دارد.

ده مرده ای اغلب سوختگی ها را ناشی از حوادث دانست و گفت: متاسفانه بیمار دچار سوختگی در کشور، درمان استاندارد نمی گیرد و این به خاطر نبود فضای فیزیکی مناسب و تجهیزات استاندارد است.

کد مطلب 2499367
حبیب احسنی پور

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