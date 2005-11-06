هندو پاكستان براي تردد بازماندگان زلزله فردا مرز كشمير را مي گشايند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رويترز، به پيشنهاد پاكستان قرار است پنج نقطه در مرز كشمير كه به نظر مي رسد بيشتر يك حركت نمادين بين دو رقيب قديمي باشد باز شود.



سرهنگ دوم محمد چراغ حيدر يكي از افسران ارتش پاكستان كه در گذرگاهي نزديك شهرك چاكوتي كه پل آنجا براي ارتباط بين كشمير هند و پاكستان استفاده مي شود گفت : ما همه چيزرا آماده كرده ايم .



اين پل كه از آغاز فعاليت خط اتوبوسراني بين دو بخش كشمير به عنوان پل دوستي شناخته مي شود در زلزله 8 اكتبر ويران شد اما سربازان پاكستاني يك پل كوچك عابر پياده زير پل قبلي احداث كردند .



زلزله 8 اكتبر در كشمير هند و پاكستان بيش از 73 هزار كشته و بيش از سه ميليون بي خانمان برجاي گذاشت .



فعاليتهاي امداد رساني در مناطق آسيب ديده به علت نزديكي سرماي سخت زمستان با مشكل مواجه شده است .



پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان ماه گذشته پيشنهاد گشودن پنج نقطه را درخط كنترل مرزي كشمير را ارائه داد تا تردد خانواده هايي كه در دو طرف كشمير زندگي مي كنند و ارسال كمكهاي امدادي تسهيل شود.



هند نيز با اين پيشنهاد موافقت كرد و دو طرف اعلام كردند كه در 7 نوامبر (16 آبان ) نقاط مورد توافق را خواهند گشود اما هند روز گذشته اعلام كرد كه روز دوشنبه تنها يك نقطه از پنج نقطه را در منطقه پونچ خواهند گشود .



مقامات هندي اعلام كردند : يكي ديگر از نقاط مرزي را روز چهارشنبه و سومين نقطه را روز پنج شنبه خواهند گشود و كار براي تميز كردن مسير دو نقطه ديگر مانند از بين بردن مينهاي زميني ادامه دارد .



ارتش هندنيز اعلام كرده است يك اردوگاه كمك رساني در اولين نقطه مرزي آماده كمك به 100 تن از بازماندگان است و يك بالگرد نيز براي انتقال بيماران اورژانسي كه از طرف پاكستان وارد مي شوند تهيه شده است .