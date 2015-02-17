اقدام خصمانه آمریکا علیه پیونگ یانگ با برگزاری نشست حقوق بشری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترنشال بیزنس تایمز در گزارشی نوشت کره شمالی ضمن انتقاد از برگزاری کنفرانسی به میزبانی مرکز مطالعات استراتژیک و امور بین‌ الملل در واشنگتن در روز سه شنبه درباره نقض حقوق بشر در پیونگ یانگ، از آن به عنوان اقدامی خصمانه یاد کرد.

پیونگ هشدار داد از آنجاییکه آمریکا توجهی به پیشنهاد کره شمالی برای شرکت در این نشست با هدف دفاع از خود نکرده است، پاسخ کوبنده ای را به آمریکا در این زمینه می دهد.

در همین رابطه «جانگ ایل هان» سفیر کره‌ شمالی در سازمان ملل در گفتگو با خبرنگاران از برقراری ارتباط هیئت کشورش با مقامات آمریکایی درباره لغو این کنفرانس خبر داد که هیچ پاسخی دریافت نکرده اند.

وی افزود پیونگ یانگ حتی اگر پرونده کره شمالی به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده شود، نگران نیست زیرا جرمی را مرتکب نشده و گناهکار نیست.