دولت به وعده خود نسبت به تامین رام های قطار شهری تبریز عمل کند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجی زاده صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت قطار شهری اظهار کرد: در سفر معاون اول رئیس جمهور به تبریز وعده های مبنی بر ورود رام های قطار و افتتاح فاز اول مترو تبریز در خرداد ماه داده شد که امیدواریم این وعده تحقق یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر قطار شهری تبریز در مرحله بهره برداری بوده اما بهره برداری از مترو تبریز نیازمند واگن است و هر زمان که واگن های مورد نیاز تامین شود، شاهد افتتاح مترو تبریز خواهیم بود.

عضو شورای شهر تبریز با تاکید بر اینکه فاز اول مترو از ائل گلی تا میدان جانبازان قابلیت افتتاح دارد، اما مشکل اصلی نبود واگن های مورد نیاز است گفت: تامین و ورود واگن ها در دست دولت است و اگر دولت بتواند سه رام باقی مانده را تامین کند، شاهد افتتاح و راه اندازی مترو در تبریز خواهیم بود.

وی افزود: تاکنون یک رام از واگن های مترو تبریز وارد تبریز شده که دارای سه واگن است، برای افتتاح فاز نخست مترو سه رام دیگر نیاز داریم که با ورود این واگن ها به تبریز مترو این شهر در فاز یک قابل استفاده و بهره برداری خواهد بود.

حاجی زاده ادامه داد: همچنین در بودجه امسال هشت هزار میلیارد ریال از محل فروش اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات برای بهره برداری از قطار شهری و بافت های فرسوده و حاشیه نشینی در نظر گرفته بودیم که بر اساس آمار ارایه شده در ۹ ماهه امسال بالای ۹۰ درصد بودجه امسال بدون در نظر گرفتن اوراق مشارکت و وام در نظر گرفته شده محقق شده است و ۴۷ درصد از درآمدهای محقق شده از محل تعرفه عوارض و بهای خدماتی بود که توسط شهرداری دریافت شده و مابقی مبلغ بودجه نیز از محل درآمدهای دیگر است.