۵۰درصد آموزش و پرورش هرمزگان به دوره ابتدایی اختصاص دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش هرمزگان، علی کرمپور درهمایش مدیران دوره ابتدایی نواحی یک و دو بندرعباس که با حضورمعاون ابتدایی وزیرآموزش و پرورش برگزار شد، افزود: هم اکنون ۱۸۴هزار و ۶۳۵دانش آموز در یکهزار و ۹۳۴آموزشگاه دوره ابتدایی مشغول تحصیل هستند که بابهره گیری از ۱۱هزار و ۷۸همکارفرهنگی، این دوره مهم آموزشی درهرمزگان راهبری می شود.

وی اهمیت دوره ابتدایی را به عنوان سنگ بنای تعلیم و تربیت مورد تاکید قرار داد و گفت:بدون شک و براساس اجماع نظر همه صاحب نظران توجه ویژه به این دوره در کارآمدی نظام آموزشی کشورنقش بی بدیلی دارد.

مدیرکل آموزش و پرروش هرمزگان در ادامه با اشاره به برخی طرح های انجام شده در دوره ابتدایی یادآورشد: محور برنامه های آموزش و پرورش هرمزگان سند تحول بنیادین است که در این راستا طرح های وزارتی با جدیت در حال اجراست.

به گفته کرمپور طرح های قرآنی از جمله طرح درمحضر قرآن، جشن های قرآنی شامل جشن قرآن پایه اول، جشن ۳۳روزه ،جشن شکرگذاری ،ارتقاء آموزش قرآن معلمان وقرآن پژوهی از جمله طرح هایی هستند که با اجرای آن توجه ویژه ای به رویکردهای سند تحول بنیادین در دوره ابتدایی شده است.

وی اضافه کرد: از دیگر طرح ها می توان به آموزشهای مکمل از جمله طرح آداب و مهارتهای زندگی(طرح کرامت)، پرورش خلاقیت با رویکرد اصلاح الگوی مصرف، طرح جابربن حیان ، تشکیل کمیته ها و شوراهای انسدادمبادی بیسوادی، شورای راهبری ارزشیابی کیفی – توصیفی ، شورای راهبری کلاس های چند پایه و طرح تعالی اشاره کرد.

این مقام مسول همچنین آموزش معلمان پایه چهارم با نظر به تغییرات کتب درسی، بازآموزی معلمان پایه های مختلف و آموزش کلیه معلمان و کارکنان جهت همسوسازی فعالیت های مدارس با سند تحول بنیادین را از دیگر طرحهای اجرایی در این دوره عنوان کرد که به گفته وی با رویکردی تحول گرا در آموزش و پرورش استان در حال اجراست.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین دربخش دیگری ازسخنان خود با بیان اینکه دوره ابتدایی دروازه طلایی نظام تعلیم و تربیت است خاطرنشان کرد: اگرآموزش و پرورش اساس توسعه کشوراست دوره ابتدایی نیزاساس توسعه آموزش و پرورش است که توجه جدی به این دوره می تواند سنگ بنای نظام تعلیم و تربیت را در کشور محکم کند.

کرمپور با قدردانی ازتلاشهای مدیران و معلمان که با راهبری مسوولان آموزش وپرورش نقش عمده ای در تحولات نظام تعلیم و تربیت دارند اظهارامیدواری کرد: روند اجرای برنامه های وزارت آموزش و پرورش به همت مجموعه تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت دراستان هرمزگان با کیفیت مطلوب اجرایی شود تا با تکیه براین دستاوردها شاخص های آموزشی و پرورشی دراین خط استراتژیک کشورارتقاء لازم را کسب کند.

شایان ذکراست؛ معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درجریان سفر یک روزه به استان هرمزگان ازمدرسه ابتدایی دخترانه ۱۳ آبان آموزش و پرورش ناحیه یک وهمچنین دبستان دخترانه سید قطب ناحیه دو بازدید واز نزدیک تحولات آموزش پرورش استان درحوزه ابتدایی را ارزیابی کرد.