اولين جلسه‌ ستاد مبارزه با مواد مخدر دولت جديد تشكيل شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر احمدي‌ نژاد رييس جمهور در اين جلسه با تاكيد بر عزم جدي دولت در خصوص حل معضل مواد مخدر در كشور، اعتياد به مود مخدر را يك معضل جهاني خواند و از مسوولان ذيربط خواست تا تمامي اهتمام خويش را براي ريشه كن كردن اعتياد از جامعه به كار بندند.

رييس ‌جمهور با اشاره به تحول قابل توجه صورت گرفته در كاهش اعتياد به مواد مخدر در كشور اظهار داشت: آمارها در بسياري از زمينه‌ هاي اعتياد، سير نزولي داشته است ولي تا رسيدن به نقطه مطلوب در ريشه كن كردن اين معضل فاصله داريم و نيازمند تلاش ‌هاي مجدانه ‌اي هستيم.

احمدي ‌نژاد بر نقش موثر مردم در كمك رساني به دولت و دستگاه‌ هاي مرتبط با امر مبارزه با مواد مخدر تاكيد كرد و افزود: موفقيت‌ در مبارزه ريشه ‌اي با معضل اعتياد، مشروط به حضور قوي، موثر و مستمر عموم مردم در اين زمينه خواهد بود.

همچنين در ادامه اين جلسه، طرح جامع مبارزه با مواد مخدر نيز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اظهار اميدواري شد با عملياتي شدن اين طرح، درصد قابل توجهي از معضلات مربوط به اعتياد و مصرف مواد مخدر در كشور برطرف شود.

فعال كردن كميته‌هاي تخصصي ستاد، اهتمام به بودجه‌ هاي تخصصي در جهت رسيدن به اهداف ستاد مبارزه با مواد مخدر و همچنين فعال كردن جلسات ستاد در استانداري ‌هاي سراسر كشور از مهم‌ ترين مصوبات جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر بود.