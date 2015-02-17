به گزارش خبرگزاری مهر، در چکیده این سخنرانی آمده است: در منطق ارسطو برای هر گزاره تنها دو ارزش درستی و نادرستی در نظر گرفته می شود. نخستین منطق دان کلاسیک که به طور کامل اصل طرد شق ثالث را (که از هر گزاره خودش یا نقیض اش درست است) قبول نکرد، کسی نبود جز ارسطو!. ارسطو پذیرفته بود که قوانین او برای همه پدیده ها به کار نمی روند. نهایتا در قرن بیستم منطق دان و فیلسوف لهستانی، یان لوکاسویچ، دستگاه های منطقهای چندارزشی را با به کار بردن ارزش سوم «نامعین است» در سال ۱۹۲۰ بنیان گذاری کرد.

منطق ارسطویی منطق پدیده های گسسته است. آنچه در برخی پدیده های جهان اطراف ما اتفاق می افتد پیوستگی است و پیوستگی را نمی توان با گسستگی مدل کرد. به عنوان مثال وقتی بخواهیم حکمی را در مورد «فاصله دو شهر A و B» بیان کنیم، اینکه از چه عددی بیشتر یا از چه عددی کمتر است، ناگزیر باید از چارچوب منطقی دیگری استفاده کنیم. در سال های اخیر منطق دانان بسیاری از جمله چانگ، کیسلر، هنسن و غیره تلاش داشته اند که چارچوب های منطقی مناسبی را برای بررسی این ویژگیها ارائه نمایند که موفق ترین آن ها منطق پیوسته می باشد. در این سخنرانی پس از مروری بر منطقهای چندارزشی به معرفی منطق پیوسته به عنوان یک منطق چندارزشی خواهیم پرداخت.

این نشست علمی فردا ۲۹ بهمن از ساعت ۱۶:۳۰با سخنرانی دکتر رقیه صفری از دانشگاه تربیت مدرس تهران در سالن همایشهای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به آدرس تهران، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، پلاک ۴ برگزار می شود.

حضور در این نشست برای علاقه مندان آزاد است.