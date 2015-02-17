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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۵۶

صادقی:

۷ دانش آموز آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت شدند

۷ دانش آموز آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت شدند

تبریز - هفت دانش آموز از آذربایجان شرقی به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال در رده سنی زیر ۱۱ سال دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش آذربایجان شرقی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به دعوت این دانش آموزان به اردوی تیم ملی فوتبال گفت: تیم ملی زیر ۱۱ سال ایران اردوی آماده سازی خود را در تهران برای شرکت هر چه قدرتمند تر در مسابقات جهانی اتریش درخرداد ماه سال جاری برپا خواهد کرد.

رسول صادقی با اشاره به اسامی این دانش آموزان اظهار داشت: امیر ابراهیم زاده، مهدی عباسی، حامد برزگر، امیررضا فیروز بخت، علیرضا جوانبخت، عرفان رضایی، حجت خوشبختی از استان برای این اردو دعوت شده اند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز طی پیامی ضمن ابراز خرسندی از حضور دانش آموزان در اردوی تیم ملی زیر ۱۱ سال جمهوری اسلامی ایران برای این عزیزان آرزوی موفقیت کرد.

کد مطلب 2499416

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