تامین ۱۲۰۰ تن میوه در استان سمنان/ مردم نگران میوه شب عید نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: برای تامین میوه شب عید مردم استان به میزان ۳۷۵ تن سیب از شهرستان دماوند و ۸۵۰ تن پرتقال از شهرستان ساری خریداری و ذخیره سازی شده است و از این بابت مردم استان نگران میوه سال نو نباشند.

وی افزود: در کمیته اجرایی تنظیم بازار قیمت عرضه اعلان و این میوه ها در هفته آخر سالجاری با قیمت مناسب و عادلانه در دسترسی همه مردم استان قرار خواهد گرفت.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان سمنان نیز در این گفتگو گزارشی از اقدامات انجام شده برای تامین میوه سال جدید ارائه داد و افزود: راستای رفاه حال مردم استان و دسترسی آسان برای خرید میوه تعداد ۱۶۶ غرفه و محل عرضه میوه در سطح استان در نظر گرفته شده است.

مرتضی معتمد گفت: ۵۲ درصد مکان عرضه مربوط به صنف میوه و تره بار، بیست درصد متعلق به سازمان تعاون روستایی، ۱۴درصد متعلق به سازمان میادین شهرداری ها و ۱۴ درصد هم برای سایر مکان های عرضه از جمله روستاهای بزرگ در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: امسال با نظر فرماندار شهرستان ها، سازمان تعاون روستایی آمادگی دارد که کار عرضه میوه را در روستاهای بزرگ و در راستای رفاه حال مردم پوشش دهد.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان سمنان در خاتمه یادآوری کرد: با تصمیم گیریهای انجام شده در کمیته تنظیم بازار کار توزیع میوه شب عید به صورت هم زمان از بیست و چهارم اسفند ماه به قیمت عادلانه که با نظر مقامات ذیصلاح در کمیته تنظیم بازار تعیین می شود، عرضه خواهد شد.