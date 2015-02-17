ابداع روشی ارزان برای کنترل آلایندگی خودروها

به گزارش خبرگزاری مهر، از اواسط دهه 70 میلادی فناوری استفاده از کاتالیزورهای مخصوص جهت تغییر ترکیب مواد سمی و خطرناک ناشی از احتراق موتور خودروها به دنیا معرفی شد. در این فرآیند عناصر گران قیمتی نظیر پلاتینیوم، پالادیوم یا رادیوم به کار گرفته می شود اما بالابودن قیمت این مواد همواره به عنوان عاملی بازدارنده در رواج آنها بوده است.

اکنون محققان به این نتیجه رسیده اند که با بهره گیری از تازه ترین دستاوردهای عرصه نانو می توان بر این چالش نیز غلبه کرد.

آزمایشگاه های تحقیقاتی تویوتا در ژاپن از جمله پیشگامان این نگرش جدید به شمار می آید. محققان این شرکت خودروساز بر روی ساخت کاتالیزورهایی کار می کنند که در سطح کوانتومی قابل کنترل هستند.

یوشیهیتی واتانابه، محقق ارشد آزمایشگاه های تحقیقاتی تویوتا می گوید: در این سطح از کنترل می توان انتظار آن را داشت که تنها به میزان اندکی از این عناصر گرانبها استفاده شود. در نتیجه هزینه تمام شده برای رواج استفاده از آنها در کارخانجات خودروسازی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

روش ابتکاری این محقق مبتنی بر واکنش های کاتالیزوری خاصی از جمله خوشه های فلزی است که اندازه آنها به صورت خودکار کنترل می شود. در این مبحث یک خوشه به گروهی از اتم ها یا مولکول ها گفته می شود که به واسطه یک سری واکنش ها شکل گرفته و ساختارهای ضعیف و مستحکمی دارند.

این خوشه ها نقش اصلی را در فرآیند جذب ذرات آلاینده و سمی از گازهای مربوط به احتراق موتور خودرها ایفا می کنند.

بدین ترتیب می توان امیدوار بود خودروهایی که در آینده وارد بازار می شوند مجهز به ریز پالایشگاه هایی هستند که مانع از ورود ذرات سمی و آلاینده به محیط زیست می شوند.