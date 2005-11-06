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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۹:۲۳

بدنبال درگيري فيزيكي با ابراهيم تهامي؛

فيروز كريمي از مربيگري راه آهن بركنار شد // معمايي: هيات مديره فردا تصميم نهايي را مي گيرد // توهين به ديگران در باشگاه ما جايي ندارد

فيروز كريمي از مربيگري راه آهن بركنار شد // معمايي: هيات مديره فردا تصميم نهايي را مي گيرد // توهين به ديگران در باشگاه ما جايي ندارد

فيروز كريمي سرمربي تيم فوتبال راه آهن پس از درگيري فيزيكي كه با ابراهيم تهامي پيدا كرد، با تصميم مديرعامل باشگاه از اين تيم كنارگذاشته شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" در دقايق پاياني بازي راه آهن وپاس فيروزكريمي با ابراهيم تهامي درگيري فيزيكي پيدا كرد كه پس ازاين حركت مسعود معامايي مديرعامل باشگاه راه آهن تصميم به بركناري فيروزكريمي از هدايت اين تيم گرفت.
مديرعامل باشگاه راه آهن درگفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن تاييد اين خبرگفت: متاسفانه آقاي كريمي مسائل فرهنگي و اخلاقي را زيرپا گذاشته اند و اين براي چندمين بار است كه اقدام به چنين درگيريهايي مي كنند و آرامش تيم را ازبين مي برند.
مسعود معمايي ادامه داد: توهين به ديگران و زيرپا گذاشتن درباشگاه راه آهن هيچ جايي ندارد وما با اين مسئله بشدت برخورد مي كنيم.

وي افزود: پس ازگزارش سرپرست تيم از اتفاقاتي كه دربازي با پاس افتاده بود، تصميم به بركناري آقاي كريمي گرفتيم و در جلسه اي كه فردا هيات مديره خواهد داشت تصميم نهايي را در مورد كريمي اتخاذ خواهيم كرد.
معمايي درمورد جايگزيني فيروزكريمي گفت: با توجه به شرايط فعلي تيم راه آهن قطعا ازيك مربي داخلي استفاده خواهيم كرد كه اين انتخاب هم پس از تصميم هيات مديره صورت خواهد گرفت.
وي افزود: چند گزينه داخلي را مد نظر داريم كه با نظرهيات مديره يكي را بعنوان سرمربي آينده تيم انتخاب خواهيم كرد.

کد مطلب 249943

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