ابراهیم کارخانهای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو مرحلهای بودن توافق با غرب را یک بار در توافقنامه ژنو تجربه کردیم. در آن زمان توافق روی کلیات صورت گرفت و مقرر شد ظرف شش ماه در خصوص جزئیات به توافق برسند که این توافق حاصل نشده و توافق کلی مجددا تمدید شد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در توافقنامه کلی ژنو عملا ضرر کردیم، اظهار داشت: توافقنامه کلی، توافقنامه مبهم است و راه را برای چانهزنی دشمن باز میکند، توافقنامه ژنو ایران را مکلف میکند نگرانیهای 1+5 را برطرف کنند، کلمه (نگرانیها) حد و مرز مشخصی ندارد. لذا طرف غربی میتواند حتی در صورت تعطیلی کامل فعالیتهای هستهای اعلام کند که در خصوص فعالیتهای نظامی و موشکی ایران نگرانی دارد.
رئیس کمیته هستهای مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در توافقنامه کلی ژنو عنوان شده ایران باید رضایتمندی شورای امنیت را جلب کند، «رضایتمندی» نیز حد و مرز مشخصی ندارد و شورای امنیت میتواند دائما اعلام کند از وضعیت حقوق بشر و هستهای ایران راضی نیستیم.
وی تاکید کرد: غرب تلاش داشت یک توافقنامه کلی و مبهم در قالب ژنو2 به تصویب رسانده و راه را برای چانهزنیهای بعدی خود باز کند.
کارخانهای ادامه داد: بر این اساس رهبری فرمودند توافقنامه باید شفاف، واضح و روشن باشد.
رئیس کمیته هستهای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی یک بار توافقنامه سیاسی و کلی با 1+5 را در توافقنامه ژنو تجربه کرد، اظهار داشت: برای بار دوم نمیخواهیم چنین توافقی را تجربه کنیم، رهبر معظم انقلاب با اقدام هوشمندانه جلوی این دستاندازی را گرفتند.
وی با اشاره به عصبانیت مقامات آمریکایی از فرمایشات رهبری مبنی بر عدم موافقت با توافق کلی، گفت: این عکسالعمل نشان میدهد که توافق کلی و سیاسی به نفع طرف آمریکایی است، اما ملت ایران از فرمایشات رهبری مبنی بر لزوم دستیابی به توافق یک مرحلهای خوشحال شده و از آن پشتیبانی کردند.
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