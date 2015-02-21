به گزارش خبرنگار مهر، اگر پرسپولیس طبق گزارشی که محمدحسین نژادفلاح به رسانه ها داده با برانکو ایوانکوویچ قرار داد ببندد و رقم قیمت او هم همان هفتصد هزار دلاری باشد که خبرش مطرح شده است و با توجه به بدهی ۶۰۰ میلیونی مالیاتی برانکو بعید هم نیست، رقمی که پرسپولیس امسال برای کادر فنی خودش پرداخت کرده به شرط عدم تغییر برانکو ایوانکوویچ تا پایان فصل عدد بسیار بالایی را نشان می دهد که ناشی از عدم مطالعه صحیح و بی ثباتی در پرسپولیسی است که در ۱۴ ماه گذشته هفت مدیر را بالای سر خود دیده است.

هفتصد هزار دلار تقریبا می شود دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان. با احتساب اینکه برانکو هیچ دستیاری با خود نیاورد و از داشته های کادر فنی امروز پرسپولیس استفاده کند - که بعید است - و با توجه به اینکه قرارداد دایی و کادر فنی ابتدای فصل پرسپولیس رقمی در حدود سه و نیم میلیارد تومان بوده و باز با تخمین به اینکه قرارداد درخشان و دستیارانش حدود یک میلیارد تومان باشد، پرسپولیس این فصل برای کادر فنی خود رقمی نزدیک به هفت ۷ میلیارد تومان هزینه کرده که در نوع خود بسیار جالب توجه خواهد بود.

این قرارداد و البته قرارداد ژوزه مانوئل که قریب به همین مبلغ بود و فسخ شد نشان می دهد که پرسپولیس بی برنامه ترین باشگاه برای استفاده از مربیان خود است و هیچ مطالعه کاملی در این رابطه انجام نمی دهد و به همین دلیل واضح نمی تواند روی انتخاب خود پافشاری کند.

در واقع پرسپولیس هرگز در زمینه ساخت مربی درست عمل نکرده و قدر داشته های خود را هم در این زمینه نمی داند. باید دید آیا برانکو جانشین درخشان می شود یا اینکه به دلیل همین مبالغ بسیار بالا از این قرارداد صرف نظر می کند؟