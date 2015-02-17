رقابت «بنیامین نتانیاهو» و «نفتالی بنت» در اهانت به مقدسات اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا اعلام کرده است که در نظر دارد در روز دهم مارس آینده از حرم ابراهیمی (مکان مقدس مسلمانان در شهر الخلیل) بازدید کند. در همین راستا «نفتالی بنت» رئیس حزب بیت یهودی نیز از تمایل خود برای بازدید از برخی اماکن مقدس سخن گفته است.

روزنامه یدیعوت آحارونوت در این باره نوشت: این اقدامات را می توان در چارچوب رقابتهای انتخاباتی میان حزب لیکود و حزب بیت یهودی برای بدست آوردن رای جریانهای دینی افراطی در آستانه انتخابات پارلمانی ارزیابی کرد.

این در حالی است که مقامات کابینه نتانیاهو اعلام کرده اند که وی قصد تحریک احساسات فلسطینیان را ندارد و نباید این بازدید را با بازدید «آریل شارون» از حرم ابراهیمی در سال 2000 (که به آغاز انتفاضه دوم الاقصی منجر شد) مقایسه کرد.

خاطرنشان می شود پیش از این در سال 1996 تصمیم نتانیاهو مبنی بر بازگشایی یک تونل در سطح زیرین مسجدالاقصی به تظاهرات گسترده فلسطنیان و شهادت 60 نفر از آنها منجر شد. در این درگیریها 17 سرباز اسرائیلی نیز کشته شدند.