به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، براساس اين احكام كه در اجراي ماده 5 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30 مهرماه 1377 شوراي عالي اداري صادر شده، آقايان «نادر بهرامي» و «عبدالله اصغرپور» به ترتيب به عنوان فرمانداران شهرهاي «ورزقان» و «كليبر» منصوب شدند.
وزير كشور در اين احكام اظهار اميدواري كرده است كه فرمانداران جديد شهرهاي ورزقان و كليبر با اتكال به خداوند متعال و در چارچوب وظايف مصوب در راستاي تحقق اهداف و آرمان هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي موفق باشند.
با صدور احكام جداگانه اي ازسوي وزير كشور؛
فرمانداران شهرهاي "ورزقان" و "كليبر" در استان آذربايجان شرقي منصوب شدند
وزير كشور با صدور احكام جداگانه اي، فرمانداران شهرهاي "ورزقان" و "كليبر" در استان آذربايجان شرقي را منصوب كرد.
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