ساعات خدمت رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی رشت افزایش می یابد

شاهرخ طلیسگر در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: با توجه به فرارسیدن روزهای پایانی سال ۹۳ و ازدحام جمعیت در سطح شهر، برای خرید شب عید، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت برنامه هایی را در نظر گرفته است تا شهروندان بتوانند با کمترین مشکل به کارهای خود بپردازند.

وی با اشاره به شلوغی خیابان ها در روزهای پایانی اسفند افزود: کشیک شبانه روزی ناوگان اتوبوسرانی شهر و تاکسی های شهری و افزایش میزان ساعات خدمات رسانی وسائل حمل و نقل عمومی به شهروندان از جمله این برنامه هاست.

طلیسگر در این باره توضیح داد: ساعت خدمات رسانی اتوبوس ها که تا پیش از این از ساعت ۶.۵ صبح آغاز و تا ۹ شب ادامه داشت، یک ساعت افزایش یافته و تا ساعت ۱۰ شب شهروندان می توانند از ناوگان اتوبوسرانی رشت بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه رشت در این ایام میزبان هم استانی ها از شهرهای اقماری است، ادامه داد: کشیک شبانه روزی تاکسی ها برای رفاه حال هم استانی ها در مبادی ورودی شهر تعیین شده است.

به گفته طلیسگر کشیک های شبانه تاکسی ها در تقاطع جانبازان، میدان گیل و میدان مرکزی شهر (شهرداری) برای شهروندان و هم استانی ها مهیا است.

وی افزود: در راستای ارائه خدمات هر چه بهتر به شهروندان در آستانه فرارسیدن بهار، در روزهای تعطیل ۳۰ درصد از تاکسی داران شهر رشت به صورت گردشی در خیابان ها تردد کرده و به خدمات رسانی می پردازند.

رنگ آمیزی خط کشی های عابر پیاده و سرعت گیرها، نصب تابلوی پارکینگ در سطح شهر برای راهنمایی و هدایت مسافران نوروزی، نصب تابلوهای راهنما در ورودی های شهر، ایجاد محدودیت سرعت تردد در کمربندی های منتهی به شهر تا ۶۰ کیلومتر از جمله اقداماتی است که به گفته طلیسگر در آستانه فرارسیدن سال جدید، توسط شهرداری رشت انجام شده است.