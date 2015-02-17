ملی پوش کاراته مصدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کاراته قهرمانی کشور تحت عنوان انتخابی تیم ملی از روز جمعه اول اسفندماه به میزبانی کرمانشاه آغاز می‌شود. برای حضور در این مسابقات 332 كاراته‌كا با هم مبارزه خواهند كرد. در وزن 55-كيلوگرم 54 نفر، در وزن 60-كيلوگرم 59 نفر، در وزن 67-كيلوگرم 61 نفر، در وزن 75-كيلوگرم 57 نفر، در وزن 84-كيلوگرم 58نفر و در وزن 84+كيلوگرم 43 نفر در این رقابتها حاضر هستند.

مهدی سلطانی عضو تیم ملی کاراته که چندی پیش در رقابتهای امارات با شکست همه رقبا موفق به کسب مدال طلا شد، روز گذشته و در تمرینات تیم باشگاهی خود آسیب دید و حضور در این مسابقات را از دست داد.

وی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: برای حضور در این مسابقات و رسیدن به اردوی تیم ملی انگیزه زیادی داشتم که متاسفانه این آسیب دیدگی مانع از حضورم در کرمانشاه شد. بر اساس نظر پزشکان 20 روز زمان نیاز دارم تا بتوانم تمرینات خود را دوباره آغاز کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سلیمانی سرمربی تیم ملی کاراته با حضور در سالن برگزاری رقابتها، تمامی مسابقات را از نزدیک تماشا خواهد کرد. قرار است بعد از پایان این رقابتها ترکیب کادر فنی تیم ملی نیز مشخص شود.