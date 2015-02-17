احتمال حذف تعزیه از یونسکو/ جشنواره آیینی سنتی بلاتکلیف است

داوود فتحعلی‌بیگی درباره وضعیت تعزیه و خواسته‌های یونسکو برای حفظ این هنر ایرانی در لیست ثبت جهانی خود به خبرنگار مهر گفت: چند نهاد و مؤسسه دولتی موظفند که از هنر تعزیه حمایت کنند ولی تا حالا کار خاصی اتفاق نیفتاده است. البته محل‌های خصوصی نظیر حسینیه‌ها و تکایا همچنان به صورت مستمر در عرصه تعزیه فعالیت و از آن حمایت می‌کنند اما برای یونسکو این امر تنها ملاک نیست.



وی متذکر شد: سازمان‌هایی نظیر میراث فرهنگی و همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری باید اقدامات اساسی برای حفظ تعزیه در لیست ثبت جهانی یونسکو داشته باشند زیرا خطر حذف تعزیه از لیست یونسکو وجود دارد.



مدیر کانون تعزیه و نمایش‌های آیینی و سنتی اداره‌کل هنرهای نمایشی تأکید کرد: متاسفانه تا به این لحظه نهادهای دولتی هیچ کار خاصی در ارتباط با تعزیه و حمایت از آن انجام نداده‌اند.



فتحعلی‌بیگی درباره مشکل پیش آمده برای بیمه هنرمندان تعزیه در صندوق حمایت از هنرمندان، گفت: این مشکل برطرف شد و هنرمندان تعزیه و پرده‌خوانان می‌توانند از حق بیمه در صندوق حمایت از هنرمندان استفاده کنند.



این هنرمند با سابقه تئاتر و مدیر کانون نمایش‌های آیینی و سنتی درباره وضعیت جشنواره آیینی - سنتی تصریح کرد: ما از فصل تابستان فراخوان جشنواره را به آقای حسین طاهری مدیر وقت اداره کل هنرهای نمایشی ارائه داده بودیم ولی آقای طاهری به بهانه‌های مختلف مشخص کردن وضعیت ما را به تعویق انداخت وگرنه 6 ماه پیش فراخوان جشنواره آیینی - سنتی را منتشر کرده بودیم.



وی در پایان صحبت هایش بیان کرد: البته قرار است روز 29 بهمن‌ماه نشستی با آقای مهدی شفیعی مدیرکل جدید هنرهای نمایشی داشته باشیم تا درباره فراخوان و وضعیت جشنواره تصمیم‌گیری شود. امیدوارم با حضور آقای شفیعی به عنوان مدیری با ذهنیت مثبت، اتفاقات خوبی در هنرهای نمایشی رخ دهد.